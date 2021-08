Sala Biellese, al via escursione serale sul percorso itinerante del Museo della Resistenza

Sabato 7 agosto 2021 - nell'ambito dell'iniziativa "Quattro passi nella storia... della Resistenza!" promossa dalla Casa della Resistenza di Sala Biellese - secondo appuntamento con la visita guidata serale lungo il percorso del Museo itinerante della Resistenza (3,3 km), con il seguente programma:

Ritrovo/Partenza (ore 20:30): via Ottavio Rivetti 5 (Casa della Resistenza)

Via Roma: pannelli 21 e 6 (La salita in montagna/La popolazione)

Via A. Lamarmora: pannelli 12 e 3 (Le baite-Marincola/Radio Libertà)

Via per Andrate: pannelli 2 e 1 (Walter Fillak/Aviolanci)

Discesa attraverso il bosco al campo di lancio presso il quale - attraverso l'installazione delle luci di segnalazione - saranno simulate le condizioni per l'aviolancio.

Risalita su via per Andrate e rientro in paese





Via Pietro Micca: pannelli 4 e 5 (Don Tarabolo/La Costituzione)

Via Umberto I incrocio con Via Giovanni XXIII: pannello 22 (Battaglia di Sala) e lapide “Primula”, con accenno a don Cabrio

Via Umberto I: pannelli 8 e 19 (Comando partigiano/Missione Cherokee)

Via per Zubiena: pannello 9 (Eccidio di Santhià)

Via del cimitero/Via Q. Sella: pannello 20 (nomi di battaglia)

Via del cimitero/Piazza Gramsci: pannello 11 (Eccidio piazza Martiri)

Via Garibaldi incrocio con Via Q. Sella: pannello 10 (I rastrellamenti)

Via Garibaldi: pannello 13 (L’infermeria)

Arrivo alla Casa della Resistenza previsto per le ore 23:00

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione , da effettuarsi utilizzando i seguenti contatti:

Cellulare (dopo le 19:00) / WhatsApp (anche dalla pagina Facebook) 340 9687191 - Email museoresistenzasala@gmail.com