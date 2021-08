A Cossato il concerto per la vita di AIDO Biella: “Presenteremo anche l'inno ufficiale” (foto di repertorio)

Anche quest' anno AIDO Biella sceglie la musica, quale miglior colonna sonora aiuterà a diffondere il significato del Dono.

“Il prossimo 7 agosto, alle 20.30, presso la piazza Tempia di Cossato, i nostri amici Greta, Max Gillo, Andrea e Double G presenteranno per la prima volta in assoluto l'inno ufficiale, intitolato AIDO è – spiegano - Parteciperanno all’evento i nostri cantautori ed amici di Aido : Danielmas, Max Gillo, Greta Gre Volmi, Andrea Monteleone, Dylele, Avstarr, Astral, Kart, Double G, Luca Tavaretti, Matteo Tiraboschi. Vi aspettiamo numerosi e ricordatevi di prenotare i posti a sedere perché saranno contingentati e dovremo osservare scrupolosamente le prescrizioni ministeriali anti-COVID! Ingresso dietro presentazione Green pass su cellulare o cartaceo. Per info e prenotazione posti: 324.6072652”.