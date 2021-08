Metallurgica Biellese all’avanguardia nel riciclo: Due nuovi macchinari per la separazione dei metalli VIDEO

Metallurgica Biellese è una realtà che, da oltre 40 anni, si occupa del ritiro di rottame ferroso e non ferroso; inoltre ritira, trasporta e smaltisce rifiuti speciali o pericolosi in tutto il Nord d’Italia.

Nell’ultimo anno ha sviluppato nuove tecnologie per la divisione e lo smaltimento dei materiali; dalla frantumazione di questi ultimi, l’azienda ricava nuove materie di produzione (come l’alluminio, il rame, e molti altri). Grazie agli ultimi macchinari acquisiti, Metallurgica Biellese è riuscita inoltre a migliorare la qualità del “prodotto finale”, ovvero quello ricavato alla fine del processo.

I nuovi macchinari sono due e svolgono un lavoro di separazione dei diversi materiali in maniera facile e veloce. La prima linea di occupa della frantumazione dei metalli; la seconda linea si occupa della macinazione di cavi elettrici. Come funzionano questi macchinari? Vediamolo nel dettaglio.

Linea di frantumazione

Prevalentemente utilizzata per alluminio e metalli di vario genere, la linea di frantumazione permette di avere una “pezzatura minore”, ovvero di ridurre il materiale di volume per riuscire a trasportarlo con più facilità. In un primo passaggio l’alluminio viene separato dal materiale ferroso tramite una calamita a induzione; successivamente, il ferro raccolto dalla separazione viene raccolto e trasportato alle acciaierie per essere riciclato. L’alluminio, invece, passa su un’altra linea in cui viene separato dal materiale inerte (ovvero da scarti di vario genere che non possono essere riciclati, come piccoli pezzi di legno, ecc.); in questa fase spesso vengono recuperati materiali più preziosi come rame, ottone o acciaio. Infine, viene preparato e stoccato in un’area apposita per essere poi trasportato nelle fonderie.

Lo stesso macchinario svolge anche un’altra funzione: frantumare motori delle automobili e motori elettrici. Il materiale, prima di essere frantumato, subirà una lavorazione di pre-macinatura per raggiungere minor volume, facilitarne la frantumazione ed ottenere un miglior prodotto finale. Nel processo di frantumazione dei motori elettrici, a differenza di quelli delle auto, si ottengono vari materiali, tra cui il rame, che verranno separati e riutilizzati per dare vita a nuovi prodotti.

Linea di macinazione di cavi elettrici

Il processo di macinazione dei cavi è automatizzato e sottoposto ad un costante controllo. Il materiale, una volta entrato, subisce vari trattamenti di macinazione sino ad arrivare all’ultimo trattamento che sminuzza il cavo in pezzi molto piccoli. Passa, successivamente, su una tavola vibrante che separa i pezzi di rame da quelli di plastica. Tutti i macchinari sono insonorizzati per ridurre l’inquinamento acustico; l’intero impianto è dotato di sistemi di sicurezza per l’abbattimento delle polveri, utilizzando getti d’acqua vaporizzata. L’azienda ricorda, infine, che tutti i cittadini biellesi possono portare il proprio materiale da smaltire direttamente presso la sede di Gaglianico; riceveranno, in cambio, un compenso monetario (?) per aver portato il proprio materiale ferroso.

Per info: Metallurgica Biellese - Gaglianico (BI), via F.lli Cairoli 150.

Tel. 015 542085 - info@metallurgicabiellese.it

Sito: www.metallurgicabiellese.it