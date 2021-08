Scossa di terremoto registrata nella vicina Val d'Ossola

Una scossa di terremoto è stata registrata domenica mattina in Valle Anzasca. E' stata registrata dalla Sala Sismica INGV di Roma alle 7.37 del mattino. L'epicentro a 8 chilometri dal Comune di Macugnaga a nove chilometri di profondità, mentre la magnitudo è stata di 1.7. Non si sono registrate segnalazioni ai numeri di emergenza. Nelle scorse settimane una scossa oltre confine nel vicino Canton Vallese era stata avvertita anche in Valle Anzasca.