I Vigili del Fuoco salvano un cavallo scivolato in un canale fangoso

Un'ora di lavoro per imbragare e sollevare un cavallo in difficoltà. Questa mattina, a Carmagnola, località Motta, la squadra dei vigili del fuoco volontari e il nucleo SAF hanno soccorso l'animale scivolato in un canale fangoso.

Con dei fascioni e un trattore agricolo il cavallo è stato imbragato e riportato sul prato. Il veterinario ha confermato che era in buone condizioni.