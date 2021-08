È stato trasportato in ospedale il centauro di circa 54 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, 2 agosto, a Sandigliano.

A scontrarsi, per cause da accertare, una moto e un'auto condotta da una 43enne, rimasta illesa nel sinistro. Il motociclista avrebbe riportato alcune ferite non gravi ed è stato assistito dal personale sanitario del 118. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti di Polizia per i rilievi del caso.