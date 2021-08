Viverone, nonna Maria batte il Covid e compie 104 anni

Ha schivato tranquillamente le terribili insidie del Covid e continua a prendersi gioco del tempo. Nulla di così sorprendente se a farlo è la signora Maria Leto, che ha brindato ai suoi primi 104 anni nella RSA “Casa Albert” di Viverone, gestita dal gruppo “Sereni orizzonti”.

Come ogni anno tutti gli altri ospiti della struttura, la direttrice Giulia Rubinato e il personale in servizio si sono stretti attorno alla festeggiata, ancora lucida e pimpante. A contagiarli è il virus più che benvenuto della sua allegria. Trasferitasi a Monza negli anni Sessanta, fino allo scorso decennio nonna Maria ha continuato a svolgere la sua attività di promoter di prodotti farmaceutici.

Ospite della RSA di “Sereni Orizzonti” dal novembre 2017, è nota per le sue imprese sportive: è stata una longeva campionessa di tango (l’ultima coppa l’ha vinta a 93 anni) e a 91 anni non ha esitato a partecipare e a concludere una corsa podistica di 8 km a Monza. Ancora oggi, poi, si diverte ad abbinare collane e orecchini a un abito ogni giorno sempre diverso, dimostrando nei fatti come anche da ultracentenari si debba continuare a curare il proprio aspetto. Auguri di cuore, nonna Maria.