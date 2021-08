A Coggiola si celebra la Madonna delle Neve al Santuario del Cavallero, aperte le visite guidate

Appuntamento da non perdere al Santuario del Cavallero di Coggiola. Domenica 8 agosto sarà celebrata la santa messa per la ricorrenza della Madonna della Neve (5 agosto). Per l'occasione gli Amici del Cavallero sarà lieta di accompagnare alla visita guidata del santuario.

“Per chi ne avrà piacere – spiegano i membri dell'associazione – si potrà iniziare a percorrere questo suggestivo percorso che inizia passando tra le cappelle votive con le raffigurazioni dei misteri gaudiosi, attraversando le stanze dell'eremita, in cui sono da poco terminati i lavori di restauro degli impalcati, grazie in parte ai fondi ottenuti dal bando CRB e al sostegno di tutti i soci e simpatizzanti dell'ODV Amici del Cavallero, per poi proseguire attraverso il corridoio degli ex voto e terminando nel salone degli affreschi. Sarà un occasione per poterci rivedere e per poter condividere insieme la bellezza di questo luogo”.