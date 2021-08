Lo sport riparte con sprint, contributi ad associazioni per oltre 90mila euro per favorire lo spirito di comunità

Ripartenza con sprint di tutte le attività sportive grazie al bando “Sport+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha erogato 93 mila euro a favore delle associazioni sportive operanti sul territorio.

I contributi sono finalizzati a sostenere l'anno sportivo 2021/2022 nella consapevolezza che l’attività sportiva giovanile rappresenta un fattore chiave per una crescita equilibrata dei giovani e di conseguenza dell'intero territorio. In un momento di crisi dovuto alla pandemia COVID 19 che ha bloccato le attività sportive non agonistiche per molti mesi, l'azione della Fondazione è volta a mantenere viva l'attività sportiva in tutte le sue forme non professionistiche, utilizzandola come volano per favorire interventi che promuovano lo sport come azione di sensibilizzazione sui temi legati allo sviluppo ed alla promozione della cultura sportiva attenta, in particolare, all'ambiente, al benessere, alla salute, al territorio, sostenendo il progresso del mondo sportivo sotto il profilo socio-ambientale e culturale.

“Lo sport è un’attività indispensabile per i nostri bambini e ragazzi costretti a mesi di sedentarietà a causa del lockdown – commenta il Presidente Franco Ferraris – fare attività sportiva di base vuol dire non solo movimento fisico, ma gioco di squadra, fair play, accettazione del limite, potenziamento del talento, cultura della corretta alimentazione, per questo siamo davvero felici di contribuire alla ripartenza dell’attività di tutte le associazioni sportive nelle varie discipline”. La varietà e serietà dei progetti testimoniano la grande qualità del tessuto sportivo biellese, un territorio ricco di servizi di qualità che in questo periodo è particolarmente concentrato a contrastare il disagio sociale e facilitare l’inclusione e l’integrazione attraverso lo sport. Spesso infatti i bambini e ragazzi provenienti dalle fasce più deboli della popolazione sono a rischio non solo di povertà educativa, ma anche di dispersione sportiva, per questo la Fondazione ha valutato con particolare attenzione questi aspetti premiando i progetti capaci di mettere in rete varie professionalità e centrati anche sulla formazione di istruttori, allenatori, tecnici e dirigenti, in particolare su tematiche relative al ruolo di educatore. Il bando ha sostenuto le associazioni per l'attività ordinaria e l'acquisto di attrezzature al fine di promuovere e valorizzare la pratica sportiva nella fascia di età 3-18 anni, privilegiando in particolare: le azioni volte a rendere lo sport più sostenibile, accessibile ed inclusivo e volano per ricostruire e riattivare relazioni e rapporti tra i coetanei accrescendo al contempo il senso di comunità. Infine il bando contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda ONU 2030 3 (Salute e benessere) e 10 (ridurre le disuguaglianze).

In tutto sono state 21 le richieste finanziate dalla Fondazione in molteplici tipologie di attività sportiva: atletica, ginnastica artistica e ritmica, scherma, ciclismo, karate, calcio, pattinaggio a rotelle, tennistavolo, pallavolo, pallacanestro, mountainbike, golf, sci alpino, sci nautico; il contributo massimo richiedibile ed assegnabile è stato di € 6.000.

Questo l’elenco complessivo dei contributi Bando Sport+ (TOTALE € 93.070,00)

ALTRI SETTORI

€ 93.070,00 Attività Sportiva € 93.070,00 6.000,00 A.s.d. Atletica Stronese - Strona (BI)per la promozione attività sportiva per bambini e ragazzi in età scolare e attività di inclusione sociale 6.000,00 Società Ginnastica La Marmora-asd – Biella, per il progetto ci sei anche tu. Ricominciamo per crescere insieme 6.000,00 A.p.d. Pietro Micca - Biella per lo svolgimento dell’attività sportiva 2021/2022 6.000,00 Asd Ucab 1925 – Biella, per lo svolgimento dell’attività ciclistica giovanile 6.000,00 A.s.d. Ippon 2 Karate – Occhieppo Inferiore (BI), per l'attività - il gioco karate combatte la solitudine e i videogiochi 6.000,00 Tigers Prealpi Biellesi Asd - Lessona (BI), per il progetto ritorniamo a giocare 6.000,00 Asd Bi-roller Pattinaggio Biella - Biella (BI), per il progetto 'Tutti sulle rotelle' (Bando sport+ 2021) 6.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica Bi Vertical - Cossato (BI), per il progetto finalmente si torna in palestra!! 6.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica Splendor 1922 - Cossato (BI), per il progetto del centenario 5.870,00 Associazione Sportiva Dilettantistica Free Time Biella - Viverone (BI), per lo svolgimento dell'avviamento all'attività motoria dai 3 ai 18 anni 5.500,00 Associazione Dilettantistica Sportiva Trivero Basket - Valdilana (BI), per il progetto pallacanestro per tutti a Valdilana 4.000,00 A.s.d. Basket Femminile Biellese - Cossato (BI), per il sostegno attività sportiva giovanile anno 2021/2022 3.000,00 Scuola Nazionale Mountain Bike Oasi Zegna A.s.d. - Trivero (BI), per l'acquisto mezzo di trasporto per attività agonistica giovanile 3.000,00 Dragon's Karate Asd - Vigliano Biellese (BI), per lo svolgimento dell’attività sportiva 2021/2022.

3.000,00 Golf Club Il Mulino Cerrione Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata - Cerrione (BI), per il progetto giovanile golf 3.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica Skouters - Pollone (BI), per il progetto Integriamo-bi-ci! 3.000,00 Fcd Cossatese – Cossato (BI)per il progetto Why us? why not? 2.750,00 A.s.d. Sci Club Biella – Biella, per il progetto Sci sicuro dallo start 2.450,00 A.s.d. Pollone - Pollone (BI) per lo svolgimento dell’attività sportiva 2021/2022 2.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Nautico Pegaso - Cambiano (TO), per il progetto scivoliamo sull'acqua per scoprire il lago e la natura, stili di vita attivi e sport nautici per la tutela dell’adolescenza 1.500,00 Funakoshi 1976 A.s.d. - Candelo (BI), per il progetto sportiamoci in spazi aperto.