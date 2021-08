Cossato, con Adozioni...a vicinanza si aiutano gli studenti in difficoltà economica

L’amministrazione comunale di Cossato e l’Istituto Comprensivo di Cossato, nell’ambito del progetto "Adozioni a…vicinanza", hanno promosso una campagna di solidarietà finalizzata ad aiutare gli studenti del Comune, in situazione di difficoltà economica.

Come si può contribuire? Donando libri ancora in buono stato e in corso di adozione nell’anno scolastico 2021/22 presso la Scuola Secondaria di primo grado di Cossato consegnandoli presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cossato, piazza Angiono 24, con orario 10-13 o presso il comune di Cossato a Villa Ranzoni (via Ranzoni, 24 - Informagiovani o Ufficio Istruzione).

I libri e il materiale raccolti verranno distribuiti agli studenti appartenenti a nuclei famigliari in accertato stato di difficoltà economica. Sul sito del Comune è pubblicato l'elenco dei libri di testo dell'anno scolastico 2021/22.