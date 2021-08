Chiude dopo oltre 60 anni lo storico alimentari di Bioglio, il “grazie” dei frazionisti alla sua Rosetta

L'ultimo scontrino viene battuto alle 19.30 di sabato 31 luglio, le luci si spengono e le saracinesche si abbassano. Per l'ultima volta. Termina così, senza tanti proclami o annunci social, l'esperienza dello storico alimentari di frazione Caretto-Selva. Dopo 63 anni di intensa attività si chiude uno dei capitoli più importanti della storia di Bioglio.

Non c'era prodotto che l'infaticabile Rosa “Rosetta” Alberto non avesse per i suoi clienti: pane, acqua, latte, verdura, frutta, affettati, formaggi, abiti. Il tutto accompagnato da un dolce sorriso e una parola buona, specialmente nei momenti bui di ognuno. “Il negozio è la mia vita – confida la storica titolare – Lo è sempre stato e sempre lo sarà. Fa parte di me”. Aperto nel lontano 1958, l'alimentari di frazione Caretto-Selva è stato un vero e proprio punto di riferimento per tanti cittadini. Nel 2002, il passaggio di testimone con la nuora Marilena Mosca che, raggiunta la pensione del 2021, ha deciso di dire basta. “Mancherà il rapporto con il cliente – spiega – Anche se in pensione, Rosetta è sempre stata presente in tutti questi anni, con la sua personalità e il suo modo di fare”.

Una volta chiuse le porte, i residenti della frazione hanno pubblicamente ringraziato l'operato delle due donne in un momento veramente toccante. Presente anche il sindaco Stefano Ceffa: “Molti ricordi mi legano a questo luogo, fin da quando ero un bambino. Il paese è anche questo: si ritrova per dare il suo ultimo saluto ad una realtà che per tanto tempo ha servito la nostra comunità. Certo, c'è un po' di dispiacere, ma entrambe rimarranno nei nostri cuori”.