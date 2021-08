Biella, lavori conclusi in via Seminari: i cantieri si spostano in via Orfanotrofio

Proseguono i lavori per la posa delle nuove cubettature di Biella, l’investimento complessivo è di 300mila euro. Durante gli scorsi giorni si sono conclusi i lavori per il rifacimento della via Seminari, nel tratto tra la via Amendola e via San Filippo, ora il cantiere si sposterà per il restyling della via Orfanotrofio nel tratto compreso tra la via Italia e il numero civico 6 (zona ingresso Hotel Augustus).

L’ordinanza del 30 luglio indica la chiusura di via Orfanotrofio dalle 8,30 del 4 agosto fino al prossimo 8 settembre. L’estate porterà poi gli operai anche a lavorare per il rifacimento della rotonda lungo via Lamarmora all’incrocio con via Garibaldi (monumento della Vespa), proseguendo così il lavoro iniziato durante lo scorso anno e che ha visto il rifacimento nella stessa via delle rotonde della Provincia e all’incrocio con via Pietro Micca.