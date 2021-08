A Pollone l’arte dei cittadini decora il tabellone donato dall’Unione Montana Valle Elvo

A Pollone un gruppo di residenti ha offerto il proprio lavoro per la trasformazione del tabellone posizionato all'ingresso della città in Zona Giardinetti.

Il vicesindaco Francesco Botto Poala ha spiegato il progetto: “Quando l’Unione Montana Valle Elvo ha fatto dono ai Comuni appartenenti alla stessa di un pannello con evidenziato in grande il nome del paese subito l’amministrazione comunale ha pensato di personalizzare i vari riquadri di cui è composto. Abbiamo dato mandato ad un gruppo di artisti e fotografi amatoriali pollonesi di prendersi carico e personalizzare con i loro lavori il tabellone, che è composto da formelle in legno. Riteniamo che il risultato sia veramente splendido”.

La Pro Loco ringrazia: Margherita Bobola, Corrado Pezzini, Claudio Nuvoli per la pittura; Franco Cerruti per la fotografia, Stefania Nicolo e Bruno Nicolo per la scultura, il sindaco di Pollone Sandro Bonino e sempre Francesco Botto Poala per la fotografia. Botto Poala ha dichiarato inoltre: "È un piccolo segno ma che dimostra la voglia di comunicare a tutti la bellezza del proprio territorio. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto.”