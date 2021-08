Valdilana, il Comune cerca rilevatori per il censimento di autunno

Cercasi rilevatori a Valdilana per il censimento di autunno - Foto archivio newsbiella.it

Il Comune di Valdilana ha pubblicato un bando per costituire l’Albo dei Rilevatori, l’elenco delle persone che effettuano interviste alle famiglie nell’ambito delle rilevazioni campionarie indette periodicamente dall’ISTAT e dei Censimenti Permanenti della Popolazione e delle Abitazioni.

I rilevatori saranno inseriti nell'albo attraverso una selezione per titoli, all’esito della quale sarà stilata la graduatoria.

L’albo sarà valido fino al 31 luglio 2024. In base alle necessità del momento, il comune di attingerà dallo stesso per conferire gli incarichi di rilevatore, oppure di addetto al back-office nel caso di censimento della popolazione, con una durata pari a quella dell’indagine.

L'albo è pubblicato sul sito internet del Comune di Valdilana e indica i compiti dei rilevatori, i requisiti per partecipare alla selezione, ed il trattamento giuridico-economico.

Per candidarsi occorre inviare domanda entro e non oltre il 5 agosto, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito internet comunale. Le modalità sono l'invio via mail a valdilana@ptb.provincia.biella.it . Oppure la consegna a mano all’ufficio protocollo-segreteria presso il municipio di Trivero (Frazione Ronco 1, previo appuntamento telefonico allo 0157592111 / 205 ).

E' previsto un' inserimento ulteriore all'albo per coloro che dovessero presentare domanda dopo il 5 agosto 2021, ma entro il 1 agosto degli anni 2022 e 2023, ferma restando la scadenza dell'albo fissata al 31 luglio 2024.