Zubiena Trail in pista nel ricordo di Doriano Stoppa e Grazia Lazzarotto, primi Guglielmetti-Gariazzo (foto di M. Benedetti e Studio Fighera per newsbiella.it)

Commozione e un senso di graduale ritorno alla normalità si sono respirati questa mattina, 1° agosto, in occasione dello Zubiena Trail, gara sportiva organizzata dalla Pro Loco di Zubiena e dalla Uisp Sportpertutti di Biella e dedicata alla memoria di Doriano Stoppa e Grazia Lazzarotto.

Circa 120 i runners che si sono radunati fuori dalla sede della Pro Loco per prendere parte alla gara competitiva e alla Nordic walking. Prima della partenza, minuto di silenzio nel ricordo dei due sportivi alla presenza dei familiari, stretti in un'abbraccio davvero intenso e commovente. Numerosi gli sportivi tornati in pista dopo un'assenza di quasi due anni, entusiasti a percorrere il percorso di 7,2 chilometri, in un sali e scendi tra i verdi boschi di Zubiena.

Primo al traguardo, nella classifica maschile, Francesco Guglielmetti, seguito da Claudio Tanzi e Luca Rocco; tra le donne, invece, ha spiccato Alessia Gariazzo, che ha avuto la meglio su Simona Banfo e Gloria Marovino. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Tempia.