Nuova centrale per la Virtus Biella, da Jesolo arriva Gaia Biondi, Ubezio: “È la scommessa di quest'anno”

Virtus Biella comunica l'arrivo di Gaia Biondi per la stagione sportiva 2021/22. Centrale, nata il 15 marzo 2003 a Cecina (LI), muove i primi passi sotto rete al Volley Livorno, nel Settore Giovanile vicino a casa. In Toscana gioca in Serie C e poi si trasferisce a Verona, nelle fila dell'Antares. In Veneto è protagonista nella formazione Under 18 e colleziona minuti importanti nel campionato di Serie B2. Nell'ultima stagione si è messa in mostra nel quarto torneo nazionale (e nell'Under 19) all'Union Volley Jesolo, “cantera” del Volleyball Casalmaggiore. Un anno dopo arriva il trasferimento a Biella: in nerofucsia esordirà in Serie B1 nel nuovo roster allenato da coach Stefano Colombo.

Queste le sue parole da giocatrice della Virtus: «Sono felice di trasferirmi a Biella, in una Società di cui ho sentito parlare molto bene. Ho ricevuto diverse proposte, ma questa è stata la più interessante. Sarà la mia prima esperienza in Serie B1, voglio integrarmi più rapidamente possibile per fare subito un salto di qualità. Mi piace molto il gioco della Virtus e non vedo l'ora di scendere in campo insieme alle mie nuove compagne».

Il Direttore Sportivo Elena “Ube” Ubezio dichiara: «Gaia è la scommessa Virtus per la stagione 2021/22: non la conosciamo direttamente ma abbiamo avuto modo di prendere visione delle sue doti espresse in B2 a Jesolo. Sostituire Federica Fornara, una delle top scorer della passata stagione, non sarà semplice; Gaia è una giocatrice con caratteristiche diverse ma altrettanto utili. Sia io sia Stefano Colombo siamo convinti che possa ulteriormente migliorare e quindi essere una pedina importante del nostro gioco di squadra. Abbiamo avuto anche ottime referenze da chi la conosce e l'ha già allenata e siamo felici che, tra le altre proposte, abbia scelto di affidarsi alle mani di coach Colombo per impreziosire il suo percorso di crescita. Ben arrivata!»