Calcio, ecco i gironi 2021/22 delle squadre biellesi e i loro avversari

Conto alla rovescia per i campionati dilettantistici. Si è conclusa ieri la riunione del Consiglio Direttivo che ha portato alla formazione dei gironi e le date di svolgimento dei Campionati LND e SGS Regionali valevoli per la stagione 2021/22.

Il prossimo campionato di Eccellenza prenderà il via il 12 settembre, con 17 turni di campionato e gara finale l'8 maggio 2022. Biellese e Fulgor Valdengo sono stati inseriti nel Girone A insieme a: Accademia Borgomanero, Alicese Orizzonti, Aygreville Calcio, Borgaro Nobis, Borgosesia, Borgovercelli, Settimo, Città di Baveno, Dufour Varallo, LG Trino, La Pianese, Oleggio, Pro Eureka, Stresa, Venaria e Verbania.

Fischio d'inizio al 12 settembre anche per la Promozione, con 15 turni e ultima giornata in programma il 1° maggio. Chiavazzese, Città di Cossato e Vigliano saranno di scena nel Girone A formato da: Arona, Bianzé, Briga, Bulè Bellinzago, Vogogna, Dormelletto, Juve Domo, Omegna, Piedimulera, Santhià, Sizzano, Sparta Novara e Valduggia. In Prima Categoria, invece, la stagione avrà inizio il 12 settembre, con 15 turni e ultima giornata in programma il 24 aprile. Nel Girone B, oltre alle compagini biellesi (Ceversama, Ponderano, Torri Biellesi, Valdilana Biogliese, Valle Cervo Andorno), saranno presenti Cigliano, Gattinara, Junior Pontestura, La Chivasso, La Vischese, Pro Palazzolo, Pro Roasio, San Nazzaro Sesia, Serravallese, Strambinese e Virtus Vercelli. Per questi gironi verranno pubblicati i relativi calendari nella giornata di domani, 2 agosto.

Infine, nella Seconda Categoria, Gaglianico, La Cervo, Lessona, Pollone, Valle Elvo si troveranno di fronte, nel Girone B, Cameri, Lumellogno, Olimpia Sant'Agabio, Pernatese, Pro Novara, River Sesia, Rmantin, San Rocco e Virtus Mulino Cerano. 13 saranno i turni di campionato: al via il 19 settembre e ultimo turno il prossimo 10 aprile. I calendari saranno pubblicati lunedì 9 agosto.