Calcio, ecco gli avversari in Coppa per le squadre biellesi: ostacolo Venaria per la Biellese (foto di repertorio)

Oltre ai gironi di calcio prendono corpo anche le gare di Coppa Italia Dilettanti, con un nuovo format per le categorie di Eccellenza e Promozione, svoltosi per sorteggio alla presenza in videoconferenza delle società interessate, e i raggruppamenti di Coppa Piemonte Valle D’Aosta di Prima Categoria.

Per l'Eccellenza, è stata deliberata la composizione di quattro macro-aree nell'ambito dei rispettivi gironi di campionato. La Biellese è stata inserita nel raggruppamento 2A con Venaria Reale mentre la Fulgor Valdengo affronterà il Settimo nel raggruppamento 3A. Il relativo calendario gare verrà pubblicato nella giornata di lunedì 2 agosto.

Per la Coppa Italia rivolta alla Promozione 32 i raggruppamenti formati per i 32esimi di finale: la Chiavazzese disputerò la gara del raggruppamento 4A con il Bulé Bellinzago; Arona-Vigliano, invece, sarà la sfida del raggruppamento 5A mentre il Città di Cossato sarà di scena nell'8A con il Sizzano. La prima squadra nominata disputerà il primo turno in casa. Il relativo calendario gare verrà pubblicato nella giornata di lunedì 2 Agosto.

Infine, in Prima Categoria, le 73 squadre partecipanti verranno inserite in 23 triangolari e un quadrangolare, articolati in gare di sola andata, composti con criterio di vicinorietà: Valdilana Biogliese, inserita nel triangolare 3, dovrà fare i conti con Carpignano e Gattinara; triangolare 4 dal respiro biellese, con la presenza di Valle Cervo Andorno, Torri Biellesi e Ceversama.