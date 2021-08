Automotive, Pichetto: “Rifinanziamento ecobonus risposta a difficoltà settore”

“Il rifinanziamento dell'ecobonus è un passo che va nella direzione giusta: favorire la trasformazione tecnologica, fornire risposte concrete anche alle categorie più in difficoltà e rimettere in piedi produzione, commercio e servizi in un settore tra in più importanti del nostro paese”. E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico, Gilberto Pichetto, a seguito del via libera ai nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis, prenotabili dal 2 agosto sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico."

Le difficoltà legate al settore automotive, e la necessità di aprire una discussione per definire una strategia di politica industriale volta ad individuare i provvedimenti necessari al comparto, sono state al centro della mia agenda fin dai primissimi giorni di insediamento al Mise", ha precisato Picchetto.

"L'interlocuzione sistematica con aziende e sindacati di riferimento, instaurata come metodo di lavoro durante i tavoli di confronto, ha infatti l'obiettivo di individuare assieme gli strumenti necessari all'intero comparto. Il passaggio dall’auto tradizionale a quella elettrica impone il dovere di governare il cambiamento e rivedere complessivamente il quadro normativo di riferimento: senza opportune e imponenti misure compensative la transizione energetica graverà troppo sulle industrie e sui ceti meno abbienti - conclude - Saranno loro a sopportarne di più il peso maggiore".