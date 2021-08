TAM Biella, 8 punteggi massimi agli Esami di Stato del biennio 2019-2021

Al termine di un biennio difficile, centrato in pieno dalla pandemia, che ha costretto gli studenti del biennio a seguire molte ore di lezione in DAD, si sono concluse il 13 luglio le prove valide per il superamento dell’Esame di Stato dell’ITS TAM di Biella, che, a completamento dei 2 anni di corso, conferisce il Diploma di V livello EQF valido in tutti paesi dell’Unione Europea.

Gli studenti del biennio 2019/2021 che hanno sostenuto l’esame (comprendente una prova scritta, una teorico-pratica e il colloquio orale) sono stati in tutto 70, suddivisi nei 3 corsi attivi. Tra questi 8 hanno ottenuto i punteggi massimi, eccoli suddivisi per corso:

Per il corso Tecnico Superiore di Prodotto e Design Tessile Rossella Silvia Castaldo 100, Margherita Chiorino 100 e lode, Giovanni Mino 100 e lode, Alberto Pizzato 100 e lode, Merve Sahin Balma 100

Per il corso Tecnico Superiore di Processi Tecnologici Tessili Gabriele Nicola 100

Per il corso Tecnico Superiore di Confezione e Maglieria Ludovica Barberis Vignola 100, Beatrice Fangazio 100.

Nonostante le grandi difficoltà imposte dall’emergenza Covid, tutti gli studenti hanno risposto energicamente mantenendo alti i livelli di partecipazione e la qualità dello studio, arrivando all’ultima tappa, quella dell’esame di stato, preparati e concentrati sull’obiettivo finale.

Ora è il momento di pensare al futuro professionale: il 75% dei ragazzi, infatti, all’indomani del diploma ha già confermato l’inserimento in aziende del settore. Diverse altre aziende sono alla ricerca di figure professionali altamente specializzate, per le quali sono già stati avviati i colloqui di selezione con gli studenti neodiplomati.

Da segnalare inoltre anche i 2 studenti che hanno scelto di avviare una propria start up nel campo del tessile e della moda: una conquista che, di pari passo con l’intraprendenza imprenditoriale crescente tra i più giovani, è stata certamente resa possibile dalle competenze acquisite in aula e dall’esperienza sul campo durante il biennio di corso del TAM.

E per un biennio che giunge al diploma, un altro si prepara ad avviarsi: sono infatti aperte le selezioni per i corsi del prossimo biennio 2021/2023; tutti gli interessati potranno sostenere il test d’ingresso il 20 settembre oppure il 18 ottobre prossimi.

Per partecipare alle selezioni è possibile iscriversi al test d’ingresso compilando la domanda online sul nostro sito www.itstambiella.it .

OPEN DAY: tutti coloro che desiderano ricevere informazioni sui corsi, visitare la scuola, incontrare docenti e tutor, possono partecipare al prossimo Open Day, che si terrà martedì 14 settembre dalle 9 alle 18.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.itstambiella.it