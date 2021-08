Pioggia di stelle a Ponderano, tutto pronto per la serata musicale della Pro Loco

Venerdì 6 agosto, alle 21, presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo a Ponderano, nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono, si potrà assistere al concerto “Pioggia di stelle”, quest’anno alla sua decima edizione.

Tre sono gli artisti, dal ricco e importante curriculum musicale, che si esibiranno per un pubblico che ogni anno vuole farsi sorprendere dalle novità proposte dal curatore, il maestro Beniamino Calciati. Questo apprezzato appuntamento continua a essere promosso, dopo l’interruzione del 2020 a causa della pandemia, dalla Pro Loco di Ponderano in collaborazione con la Chiesa Parrocchiale, a cui da quest’anno si sono aggiunti il Comune e la Fondazione CRB. Per l’edizione del 2021 l’offerta musicale si presenta come incontro “Tra antico e moderno”, in quanto, accanto all’organista Sambataro, esecutore sull’organo Ramasco, saranno protagonisti della serata la voce del controtenore Angelo Fernando Galeano, Maestro in Canto Rinascimentale e Barocco e il sassofono di Isabella Stabio, musicista attiva sia nel repertorio classico che contemporaneo.

Il programma prevede dunque l’accostamento, tutto da scoprire, tra un registro vocale tipicamente barocco e uno strumento musicale squisitamente moderno. Le musiche spazieranno da Monteverdi e Händel a brani con reminiscenze operistiche e popolari.