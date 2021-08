Maltempo, frane e alberi caduti nel Biellese orientale: 15 interventi a Valdilana e alta Valsessera

Il maltempo di queste ore sta mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco. In particolare, l'area orientale del Biellese è stata duramente colpita dai violenti temporali e dalle intense precipitazioni che hanno colpito buona parte del nostro territorio.

Una quindicina gli interventi, effettuati tra ieri pomeriggio e questa mattina, nelle zone di Valdilana e nell'alta Valsessera (Sostegno, Mezzana, Curino) per la presenza di frane, smottamenti e alberi piegati dalla forza del vento. Anche in questi casi le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza le aree colpite rimuovendo detriti e arbusti.