14enne cade con la bici vicino alle Rive Rosse di Curino, l'amico chiama i soccorsi

Brutta disavventura per un ciclista 14enne, trasportato qualche ora all'Ospedale degli Infermi per le cure del caso. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo una strada, in compagnia di un amico, in prossimità delle Rive Rosse di Curino, quando è caduto dalla propria bicicletta per cause da accertare. Il fatto si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, 1° agosto.

A chiamare i soccorsi l'amichetto che si trovava con lui. Sul posto si è portato velocemente il personale del 118, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone, che hanno immediatamente assistito l'infortunato. Sembra che abbia riportato un taglio al braccio e una botta al torace e ad una gamba.