Maltempo rovina l'evento della Pro Loco, niente polenta day a Rosazza

Le precipitazioni intense di queste ore hanno costretto gli organizzatori della Pro Loco di Rosazza ad annullare la prima polenta della stagione al parco comunale, in programma questa mattina a partire dalle 12. Resta sempre aperta la possibilità di partecipare al laboratorio creativo per bambini e ragazzi alle 16 di mercoledì 4 agosto, con letture in piemontese sulle leggende della Valle per grandi e piccini. L'evento si terrà sempre al parco comunale di Rosazza.