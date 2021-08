Candelo, riuscita la serata di racconti di “secoli e corone a Oropa”

Riuscita la serata del 27 luglio presso la chiesa di San Pietro a Candelo. Dopo il benvenuto del padrone di casa, don Attilio, si è dato avvio alla serata, incentrata sulla conversazione tra il professor Pier Francesco Gasparetto, autore del libro dedicato alle 4 centenarie incoronazioni della Madonna d'Oropa, e il giornalista Silvano Esposito che ha posto domande e fatto interessanti riflessioni di natura antropologica.

Lorena Valla, in qualità di presentatrice, ha introdotto i vari momenti culturali che hanno visto Oropa al centro della discussione. Il pubblico ha molto apprezzato gli interventi e, in chiusura, il sindaco Gelone e don Attilio hanno omaggiato i due relatori con una cartellina sulle chiese di Candelo e una bottiglia di vino Sinfonia prodotto nell'ecovigneto candelese in collaborazione con l'istituto agrario Gae Aulenti di Biella.