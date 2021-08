Vigliano, la biblioteca chiude solo una settimana

Pronti per le vacanze? Per rilassarsi al mare, al lago o in montagna non può mancare un buon libro! Restate a casa? Un libro è ciò che ci vuole per viaggiare con la fantasia in luoghi mai visti, nel passato e nel futuro. La Biblioteca civica "Aldo Sola" di Vigliano ha preparato una serie di proposte interessanti e adatte ad ogni età, c'è ancora in tempo a farne scorta.

“La nostra biblioteca chiude solo una settimana, dal 2 agosto al 9 agosto 2021 – spiegano dal Comune - In tutto il resto del tempo siamo aperti, come sempre, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00. Nel rispetto delle norme di sicurezza, sono attivi i servizi di prestito, restituzione e consultazione. Gli scaffali sono accessibili con l’assistenza del personale bibliotecario. Si consiglia di prenotare i volumi attraverso i seguenti canali: spazio utente nel portale Polo bibliotecario di Biella/servizi digitali o tramite l’App BiblioBi (effettuando una ricerca a catalogo e avendo individuato il volume desiderato è sufficiente cliccare su Richiedi avendo in precedenza effettuato il login)”.