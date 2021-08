In Provincia un albo di professionisti volontari - Foto Provincia di Biella

La Provincia di Biella, nell'ambito delle attività facenti capo all'Ufficio di Pubblica Tutela ed in considerazione del progressivo incremento delle istanze e delle richieste di attivazione di misure di protezione giuridica provenienti da privati cittadini, membri del nucleo famigliare, sistema dei servizi socio sanitari, promuove la costituzione di un Albo di professionisti volontari disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di Sostegno, Tutore Legale o Curatore Speciale.

L’elenco sarà a disposizione del Tribunale di Biella al fine di consentire al Giudice Tutelare, anche su proposta dei singoli ricorrenti, dell'Ufficio di Pubblica Tutela della Provincia di Biella o dei servizi sociali o sanitari, di individuare il soggetto più idoneo a sostenere e supportare il beneficiario. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo, nella sezione di interesse (Amministratore di Sostegno, Tutore Legale o Curatore Speciale) le seguenti figure professionali: avvocati, commercialisti , medici generici/specialisti e psicologi, solo se iscritti all’Albo Professionale di riferimento.

I professionisti interessati non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente e non devono aver subito condanne penali ostative all’esercizio della professione.

Entro il 10 agosto, la domanda deve essere redatta e presentata in forma esclusivamente digitale ed è disponibile al seguente link: https://servizi.provincia.biella.it/portal/servizi/moduli/37/modulo .

Sarà possibile accedere al modulo previo accredito al Portale all’indirizzo https://servizi.provincia.biella.it/portal/autenticazione o in alternativa tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) cliccando sull’icona blu e inserendo le proprie credenziali.

Per informazioni contattare il numero 0158480778 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30