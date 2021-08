Biella, al Villaggio Lamarmora sessioni di Yoga della Risata

“La rivalutazione dei quartieri periferici è uno dei punti che la giunta comunale si è prefissato in campagna elettorale e dopo quest'anno di pandemia è finalmente in grado di mantenere la promessa fatta”. A dirlo il consigliere e capogruppo in consiglio della Lega Alessio Ercoli, già residente al Villaggio Lamarmora di Biella. In collaborazione con Caffè Amici, l'esponente del Carroccio biellese ha deciso di partire dal connubio corpo-mente, chiedendo alle maestre di Yoga della Risata Gabriella Mozzone e Luigia Morelli di tenere delle lezioni presso il parco Don Giovanni Bonzanino di via Piemonte.

L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Biella. “Questo è solo l'inizio perché Alessio Ercoli e il sindaco di Biella Claudio Corradino hanno espressamente richiesto di creare quanti più eventi possibili al fine di portare aria di allegria anche in questo quartiere – spiegano gli organizzatori dell'evento - Si chiede quindi di tenere pulita l'area per rispetto a chi prenderà parte alle lezioni”.