A Candelo i Bogiagreen puliscono il parco della Madonna e via Castellengo. Gelone: “Insieme per il paese”

Pollici in alto e bilancio più che positivo per la prima giornata di BogiaGreen, il progetto comunale di Candelo che strizza l'occhio all'ecologia e al rispetto dell'ambiente che punta, ogni venerdì, a ripulire un angolo specifico del borgo medievale.

“Come si vede in foto, questo è l'impegno dei Bogiagreen – confida il sindaco Paolo Gelone sui social - In un mondo in cui il clima sembra impazzire e i social rischiano di fare spesso da cassa di risonanza di negatività, a Candelo il segnale di cambiamento viene anche dall’impegno concreto che nel piccolo possiamo mettere per migliorare le cose. E mi fa piacere raccontare che, spontaneamente e con il sorriso, una giovanissima cittadina ha aiutato il gruppo. Ed anche un altro candelese ha aiutato i volontari a portare via alcuni dei rami caduti per il maltempo. È proprio questo che stiamo cercando, è questo il messaggio di Bogiagreen: niente foto in posa, semplicemente si lavora, si suda, ci si sporca le mani tutti insieme per il proprio paese. Questa volta abbiamo pulito il parco della Madonna e parte di via Castellengo, ma tutte le settimane, amministratori, giovani e chiunque ne abbia voglia, insieme agiremo su una zona diversa”.