Occhieppo Inferiore: Lunga lista di nuovi investimenti

Durante l’ultima seduta di consiglio comunale di Occhieppo Inferiore, presso la sede provvisoria del Polivalente, l’attuale amministrazione si è espressa circa il disavanzo libero di circa 218.650 euro, disponendo numerosi investimenti.

Di questi, 106.000 euro verranno destinati al nuovo progetto del parco giochi centrale, sito tra piazza del Pioppo e la Scuola Elementare. La prima cittadina Monica Mosca lo ha descritto come: “Un progetto che sta particolarmente a cuore e che partirà a fine settembre”. Ad aggiungersi alla cifra iniziale, anche il finanziamento aggiudicato dal bando della Regione Piemonte di 11.000 euro per l’acquisto di giochi inclusivi.

Presso la sede dell’ambulatorio ASL appena ristrutturato, che entrerà in funzione il 10 settembre, verranno destinate le sale al primo piano alla Protezione Civile, con un investimento di 16.000 euro per lavori di riattamento.

Previsti anche dei contributi per le famiglie e le attività di Occhieppo Inferiore: saranno dispensati contributi per la TARI con la cifra di 51.311 euro (sia per utenze domestiche che non) e circa 16.000 euro verranno destinati al sostegno alimentare e al pagamento delle bollette dei cittadini in difficoltà economica.

Previsto anche un contributo totale di 5.600 euro per il doposcuola a partire da settembre.

Sempre nell’ottica di migliorare i servizi offerti alle famiglie, 3.000 euro verranno destinati all’acquisto di giochi di nuova concezione, creati appositamente per stimolare psicomotricità e creatività per i bambini dell’asilo nido, oltre che a 500 euro per nuove attrezzature e stoviglie.

Circa 3.000 euro verranno destinati ad un progetto dedicato al disagio giovanile.