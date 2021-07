Ambiente: il professionista Serghei Tvetcov insieme ad U.C.A.B. ed EGB in appoggio al territorio

Serghei Tvetcov è un professionista del ciclismo su strada che, insieme al suo team Wildlife Generation, si dedica alla missione ecologista. Ieri, 28 luglio, con la collaborazione dell’U.C.A.B. ed EGB Evergreenbike si sono dati appuntamento a Biella in via San Girolamo per pulire un tratto di strada segnalato più volte dai nostri lettori come luogo dove ignoti abitualmente gettano immondizia indiscriminatamente.



Questa via, in parte immersa nel verde, è molto frequentata da camminatori, runner e ciclisti ed è un pessimo biglietto da visita per chi vuole passeggiare nella natura. Per questo motivo Serghei Tvetcov, con l’amico Dimitri Ozino; U.C.A.B., capitanata dal presidente Filippo Borrione ed EGB Evergreenbike con il presidente Luciano Canova, hanno voluto dedicarsi a questa iniziativa.



“Questa è la nostra missione - racconta il campione moldavo – vogliamo lasciare un segno dove andiamo, un messaggio per il futuro”.



Sul posto sono stati rinvenuti rifiuti e scarti di vario genere: sacchetti, lattine, cavi, batterie di auto, una televisione e altra sporcizia.



“Siamo contenti di partecipare a questa iniziativa sociale ed educativa – dichiara Borrione – e ringrazio Serghei per essere qui. Vogliamo formare i nostri ragazzi non solo dal punto di vista atletico e questo è un passaggio che sicuramente li segnerà”.



Anche per Luciano Canova, la cura del territorio e dell’ambiente sono centrali nella sua attività: “Il nostro team ha sempre avuto questa impronta. Noi quotidianamente lavoriamo sulle montagne e sui sentieri e anche lì la situazione è la stessa”.