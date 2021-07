Investire in criptovaluta può essere redditizio, ma anche rischioso: ecco una serie di accorgimenti e consigli per evitare di perdere denaro

Il trading di criptovalute può essere gratificante e frustrante allo stesso tempo. La facilità con cui si possono guadagnare soldi è direttamente proporzionale a quella con cui si possono perdere, e soprattutto è difficile recuperarli. Il trading di criptovaluta può essere trattato come un investimento, ma è anche un'attività in cui è necessario agire con la giusta comprensione. Bisogna pertanto sapere cos’è la criptovaluta, come creare criptovaluta, quale criptovaluta comprare, su quale criptovaluta investire, e altro ancora di questo vasto mondo.

La consapevolezza non deve mancare quando si desidera creare una criptovaluta o acquistare Bitcoin, è giusto quindi approfondire ciò che c’è da sapere per evitare di perdere denaro, o quantomeno abbassare il rischio.

Criptovaluta cos’è e come abbassare il rischio

La criptovaluta è un tipo di moneta digitale utilizzata per effettuare acquisti, vendite o fare trading online. La criptovaluta più famosa è Bitcoin, e chi nel 2010 ha investito anche solo 100 dollari in tale criptovaluta, al giorno d’oggi si ritrova con ben 98 milioni di dollari (fonte finaria.it).

Come creare una criptovaluta però non è un’informazione sufficiente per chi desidera sapersi destreggiare oggi in questo tipo di investimenti, ed è importante sapere come abbassare il rischio quanto più possibile.

1. Non lasciare troppo spazio all’emotività

I migliori trader lo sanno bene: ciò che è fondamentale è non lasciarsi prendere dall’emotività. Comprare Bitcoin può essere semplice, ma allo stesso tempo le emozioni possono portare a compiere le mosse sbagliate tra un trade e l’altro. Il trading è un’attività a sangue freddo, come in generale ogni investimento in criptovaluta.

2. Scegliere accuratamente dove comprare Bitcoin

Ciò che pare scontato, con le criptovalute, non lo è. Bitcoin comprare non significa niente se non si scegliere dove comprarlo e come comprare Bitcoin. La giusta piattaforma consentirà un trading più sicuro, così come affidarsi a un broker affidabile e performante. Molta gente si lascia trarre in inganno dalla facilità della cosa, dal momento che è anche possibile comprare Bitcoin con carta di credito, ma è evidente che nulla deve essere dato per scontato o sottovalutato.

3. Non acquistare monete a basso costo

Uno degli errori più comuni che i nuovi trader sperimentano, è quello di avere l'impulso di acquistare monete alternative a basso costo che "promettono" di essere migliori rispetto a tutte le altre. Bisogna investire in un tipo di criptovaluta solo se si conosce ciò a cui si va incontro. Diversamente, meglio lasciar perdere, e investire in criptovalute che hanno già dimostrato il loro valore.

4. Riconoscere il proprio errore quando lo si compie

Non sapere dove è stato commesso l'errore è una cosa comune quando si tratta di nuovi trader. Le piattaforme di trading di criptovalute hanno solitamente una cronologia delle operazioni compiute, in questo modo è più semplice risalire a quale può essere stato il proprio errore, per evitare di ripeterlo. Aiuta anche tenere un diario delle proprie operazioni, così da poterle confrontare e di volta in volta migliorare. A volte le aspettative non realistiche giocano dei brutti scherzi!

5. Sfruttare le versioni di prova delle piattaforme di trading

Buttarsi subito nell’oceano delle criptovalute è davvero rischioso. Molto meglio andare per gradi, sfruttando inizialmente le versioni di prova. In questo modo sarà possibile testare anche diverse criptovalute, come Bee criptovaluta, Eos criptovaluta, Holo criptovaluta, criptovaluta Stellar e altre ancora, per farsi un’idea di come funziona il mercato. Bitcoin criptovaluta non è infatti l’unica, ma non bisogna andare alla cieca.

6. Darsi un limite di investimento per trade

Che si abbia a che fare con Cardano criptovaluta, Iota criptovaluta o Dash (criptovaluta), la cosa importante è darsi sempre un limite di investimento per ogni trade. In tal caso, la perdita sarà sempre più piccola di quanto non possa invece essere il guadagno se le cose vanno bene. Allo stesso modo, non fare operazioni azzardate con la leva finanziaria: meglio lasciare tutto questo ai trader davvero esperti.

Abilità e pazienza come chiavi del mondo delle criptovalute

L’abilità è estremamente importante, così come lo è la pazienza. Non si riuscirà mai ad avanzare con la criptovaluta se non si tengono presenti entrambi i parametri. Sicuramente, mentre su internet spesso si legge che il trading di criptovaluta è per tutti, in realtà non lo è. E non significa che lo possano fare solo persone molto dotate o dentro il giro da anni e anni, ma che può avere successo chi sviluppa sia abilità che pazienza