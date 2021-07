Incidente tra Vercelli e Desana, 3 feriti in ospedale

Oggi, 31 luglio, alle 14.45 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli è intervenuta lungo la strada statale 455 Vercelli - Desana per un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi: una Fiat panda è un furgoncino.

L'intervento è valso alla messa in sicurezza dei mezzi e di tutta l'area interessata mentre il personale sanitario del 118 ha preso in carico i feriti, trasportati in ospedale in codice giallo e verde. Carabinieri presenti in posto per stabilire dinamica e responsabilità del sinistro