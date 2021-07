Da oggi e per 10 giorni un bar di Valdilana dovrà rimanere chiuso perché, a seguito di segnalazione da parte dei Carabinieri di Valle Mosso, ne è scaturito un provvedimento di chiusura da parte della questura di Biella per violazione dell'Art. 100 del testo unico della pubblica sicurezza che prevede, appunto, la sospensione della licenza in caso di episodi che costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico.