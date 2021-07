Macchinario tessile a fuoco in azienda a Pratrivero. Celere intervento dei Vigili del Fuoco

Hanno funzionato perfettamente i protocolli, da attuare in caso di emergenza in azienda, a Pratrivero dove ha preso fuoco nella notte un macchinario tessile. I lavoratori sono immediatamente stati dirottati al punto di raccolta mentre i Vigili del Fuoco di Ponzone e di Biella, giunti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area ponendo celermente sotto controllo la situazione.