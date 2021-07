Andorno: Fulmine si abbatte su pino che prende fuoco. Via Loiodice chiusa al traffico

Fulmine ha colpito un pino ad Andorno Micca in via Loiodice. Intervento dei Vigili del Fuoco

Un grosso pino che costeggia via Loiodice ad Andorno ha preso fuoco a causa di un fulmine che ha provocato l'incendio. I Vigili del Fuoco stanno lavorando in questo momento, alle 16, per mettere in sicurezza l'area. Il grosso albero, infatti minaccia di cadere e travolgere cavi elettrici e di abbattersi sulla sede stradale e sui muri di recinzione delle proprietà attigue. Durante le operazioni la strada resterà chiusa alla viabilità. Sul posto i Carabinieri e il Sindaco di Andorno, Crovella.

Seguiranno aggiornamenti