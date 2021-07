Poesia e gara di solidarietà. “Aiuto alla Sardegna incendiata”

Con la Sardegna che brucia, è la poesia a dare voce alla sofferenza. “A su foghista”, “a chi ha appiccato il fuoco”, è dedicato il sonetto di Nicola Loi che nei suoi versi invita l’incendiario a fare la stessa fine: “su fogu matessiti brujet in sinu/lo stesso fuoco ti bruci nel petto”, infliggendosi da solo la peggior pena perché “a morte as cuntennadu su terrinu/hai condannato a morte la terra”.

Nella libera traduzione di Grazia Saiu, i versi verranno inseriti tra i testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri mensili tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) nell’ambito di “Casa Sardegna - gemellaggio tra Nuraghes”, progetto a regia regionale su indirizzo assessoriale di Alessandra Zedda, Assessore del Lavoro e Vicepresidente della Regione Autonoma della Sardegna, la cui prima parte è stata siglata a Vigliano Biellese il 24 settembre 2019, all’interno de “Gli Orti de La Malpenga”. Progetto sospeso per la sopraggiunta pandemia che dalla fine dell’inverno di quell’anno tiene nell’incertezza le nostre vite impedendoci di fare rimodulazioni e nuove programmazioni.

Ma, a male si aggiunge male. All’imponderabile male sanitario si aggiunge ora il delinquenziale disastro incendiario di un ampio territorio in provincia di Oristano. Per venire in aiuto alle popolazioni colpite, anche da Biella è stata attivata una gara di solidarietà, che permette di donare e fare versamenti direttamente sul Conto corrente bancario Biverbanca – IBAN: IT88V0609022303000015749550 intestato a Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe, con la causale: “Aiuto alla Sardegna incendiata”. Versamenti possono essere fatti anche utilizzando il Conto corrente postale n. 12892113 intestato al Circolo Su Nuraghe, con la stessa causale: “Aiuto alla Sardegna incendiata”. A fine raccolta, verranno contattati direttamente i Comuni interessanti per individuare i destinatari delle risorse.