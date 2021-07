Acqua, pietra, fabbriche: il torrente cervo da biella fino alla sua sorgente

Il torrente Cervo nasce dal Lago della Vecchia a 1900 mt slm, e nel suo percorso di circa 65 km che lo porta a confluire fiume Sesia attraversa le province di Biella e Vercelli. Il nostro itinerario ne percorre a ritroso il corso, attraverso la Valle omonima fino al lago alpino da cui ha origine.

Punto di partenza dell'itinerario è l'area fluviale cittadina con i suoi caratteristici scorci di paesaggio industriale. I lanifici che sfruttavano l’acqua come fonte di energia, oggi sono stati riconvertiti nel segno della creatività in spazi culturali o museali, utilizzati come sedi espositive o di co-working. Alcuni di essi sono ancora attivi nella sede originaria, come il Lanificio F.lli Cerruti, di cui è accessibile il punto vendita aziendale. Proprio a fianco troviamo lo spazio di Cittadellarte Fondazione Pistoletto dedicato al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Siamo a breve distanza dal ponte di Chiavazza: attraversandolo e guardando verso i monti c'è una splendida vista del Santuario di Oropa, incastonato nella montagna. Imboccando Via Serralunga si costeggia Cittadellarte Fondazione Pistoletto, importante centro di arte contemporanea animato dall'artista di origini biellesi. A monte del Ponte di Chiavazza c'è il Ponte della Maddalena (chiamato così perchè anticamente sulla riva esisteva un convento cistercense intitolato alla Santa); un'opera d'arte contemporanea realizzata dagli artisti di Cracking Art - collettivo artistico che con le sue opere in plastica rigenerata si occupa di tematiche ambientali - ricorda il ponte preesistente, che univa due corpi dell'ex Lanificio Pria (in origine Lanificio Boussu) purtroppo distrutto dalla forza delle acque nel 2002 durante un'alluvione. Nell'isolotto al centro del fiume, una targa ricorda Margherita da Trento, la compagna di Frà Dolcino che, secondo alcuni, nel 1307 proprio qui sarebbe stata bruciata sul rogo per eresia.

Da Biella ci dirigiamo verso Tollegno, sempre costeggiando antichi edifici industriali e ponti in pietra e superando la confluenza tra il Torrente Oropa e il Torrente Cervo. Questi spazi la sera si animano, ospitando locali notturni e ristoranti.

Raggiunta Tollegno, incontriamo un esempio ben conservato di villaggio operaio, il Villaggio Filatura; ne incontreremo un altro poco più avanti, a Miagliano, mentre altri due si trovano a Vigliano Biellese (Villaggi Trossi e Rivetti) e un altro a Biella (Villaggio Lamarmora).

A Miagliano, un altro esempio di spazio aziendale riconvertito a scopi culturali è l'ex Cotonificio Poma (ed ex Lanificio Botto)che risale al 1865. Oggi è sede di una cellula della Rete Museale Biellese (visitabile da giugno a settembre), e ospita diverse associazioni che a vario titolo si occupano di valorizzazione della lana: The Wool Box company, esempio di impresa ecosostenibile che recupera le lane autoctone trasformandole in filati per la produzione artigianale; l'associazione Amici della lana che opera in campo culturale e organizza eventi culturali e teatrali all'interno della struttura e sul territorio. Sul lato del lanificio che affaccia sul torrente Cervo, possiamo ammirare una suggestiva opera di street art: “Le tre sorelle” realizzata nel 2016 da Francesca Melina e Gioele Bertin, che raffigura le tre Parche. Un itinerario guidato attraverso le vie del paese ben ne valorizza il passato industriale portandoci alla scoperta dell'antico lavatoio, della roggia e del villaggio operaio.

A Sagliano Micca, paese natale di Pietro Micca, di cui si può visitare la Casa Museo, incontriamo il Cappellificio Cervo, tuttora attivo nella sede originale.

Superato Sagliano Micca, la valle si restringe: è questa l'Alta Valle del Cervo, territorio dalla marcata impronta identitaria (i suoi abitanti la chiamano 'La Bursch' cioè 'casa' nell'accezione affettiva dell'inglese 'home'), ripida e profondamente incisa dal torrente, dove le fabbriche lasciano il posto alle cave di sienite. La pietra è protagonista non solo nei borghi che incontreremo di qui in avanti, ma anche nella storia di lavoro ed emigrazione degli abili artigiani formatisi nelle Scuole Tecniche di Campiglia Cervo, fondate nel 1862 (oggi trasformate in sede museale) e in quelle di Rosazza, nate nel 1869.

La valle è costellata di caratteristici borghi e frazioni arroccati sulle due rive del torrente - le cui 'lame' in estate attirano molti bagnanti - e di innumerevoli fontane e lavatoi in pietra.

Per gli appassionati di sport, da ogni borgo partono passeggiate in una natura intatta, adatte a tutti i livelli di preparazione; e le pareti di roccia offrono agli appassionati di arrampicata diverse opportunità, come alle Cave della Balma a Campiglia Cervo e a Rosazza, particolarmente apprezzata dagli amanti del bouldering.

A Campiglia Cervo - che riunisce le tre precedenti municipalità di Campiglia, San Paolo e Quittengo - possiamo visitare le Ex Scuole Tecniche, oggi sede museale, il Santuario di S. Giovanni d'Andorno, ma soprattutto è consigliato perdersi tra le varie piccole frazioni, vere gemme incastonate nel verde della valle.

A Rosazza, incontriamo la figura di Federico Rosazza, committente di molte opere pubbliche e importanti infrastrutture, come la Galleria che collega Valle Cervo e Valle Oropa. Il castello, il municipio, la torre civica e la chiesa parrocchiale, costruite alla fine dell’Ottocento, riflettono il suo particolare gusto architettonico ricco di simboli esoterici e massonici che hanno conferito al paese un alone di mistero. Altre attrazioni sono il cimitero monumentale, raggiungibile attraversando il ponte di pietra a tre arcate e le tante fontane decorate con rose e stelle a 5 punte. La Casa Museo allestita in una tradizionale abitazione settecentesca di ben diciassette stanze ricostruisce ambienti caratteristici e storie di vita nella valle.

Raggiunta Piedicavallo, chi desidera ripercorrere l'itinerario fino all'origine potrà imboccare il sentiero che porta al Lago della Vecchia. E' una salita di circa due ore e mezza lungo una caratteristica mulattiera – anche questa voluta dal senatore Rosazza - che non presenta particolari difficoltà, e inoltre la fatica è ripagata da splendidi panorami e dalla soddisfazione di raggiungere finalmente la meta: il Torrente Cervo nasce proprio qui. Sulle rive del Lago, una pietra incisa nel 1877 ricorda la leggenda popolare della Vecchia e dell’Orso. Nella stagione estiva il Rifugio, ospitato in una caratteristica baita in pietra, offre i piatti caratteristici della tradizione, accompagnati da un buon bicchiere di vino rosso e dall'acqua più pura, fil rouge del nostro itinerario.

COSA PUOI FARE DURANTE IL TUO SOGGIORNO:

CITTADELLARTE FONDAZIONE PISTOLETTO

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto permette di conoscere direttamente il lavoro artistico di Michelangelo Pistoletto e il contributo che Cittadellarte porta da oltre vent'anni alla trasformazione sociale attraverso l'arte. Durante la visita è possibile accedere alla sede del Terzo Paradiso, il cui simbolo e significato sono al centro di innumerevoli progetti in tutto il mondo.

SANTUARIO DI SAN GIOVANNI D’ANDORNO

Il Santuario (1020 m), costruito tra il 1602 e il 1606 intorno all'antico sacello, è il solo in Italia dedicato a San Giovanni Battista, di cui custodisce la rinascimentale statua lignea. La Chiesa presenta una facciata in pietra locale ed è arricchita da diverse opere dei fratelli Galliari di Andorno.

Info dettagliate su sito ATL:

https://www.atl.biella.it/dettaglio-percorso/-/d/acqua-pietra-fabbriche-il-torrente-cervo-da-biella-fino-alla-sua-sorgente-1giorno