Biella: Per il week end ascensori fuori servizio e libero accesso alla ZTL

A causa di problemi tecnici dovuti dal maltempo si registra lo stop in contemporanea degli ascensori del Bellone e degli ascensori inclinati ex funicolare del Piazzo. Per la serata di oggi, sabato 31 luglio, e per domenica 1 agosto sarà disattivata la ZTL del borgo e sarà possibile circolare liberamente. Il semaforo resterà acceso, ma le telecamere non sono in funzione.