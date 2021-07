Acqua & Sole: Siamo a disposizione del territorio

Il nostro obiettivo lo abbiamo sempre dichiarato da quando, ormai 4 anni fa, abbiamo proposto il progetto al Brianco, e lo ribadiamo oggi, ad autorizzazione ottenuta: è quello di contribuire a dare valore al territorio che ci ospita ed integrarci nel sistema produttivo locale. Dimostreremo che il nostro è un impegno serio e concreto, come da nostro stile aziendale, per tradizione familiare.

Serio, come abbiamo già finora dimostrato proponendo un progetto redatto col contributo di 30 e più professionisti estremamente specializzati ciascuno sugli aspetti di prioritaria importanza quali quelli geologici e geotecnici.

E concreto: in linea con quanto promesso e sollecitato a mezzo stampa nei giorni scorsi dalla politica, abbiamo infatti inviato oggi al Comune di Salussola un atto di impegno unilaterale per garantire ciò che è stato promesso durante l’iter autorizzativo e non solo.

Riteniamo di poter promuovere, col nostro impianto, un miglioramento della condizione ambientale degli agglomerati urbani del territorio, in cui siano presenti, talvolta anche massicciamente, fabbricati dotati di coperture di cemento amianto, bandito ormai già dal 1992 per le sue acclarate problematiche di carattere sanitario, aspetto questo trascurato e sottovalutato da molti: è anche in quest’ottica che auspichiamo di poter realizzare l’impianto autorizzato, senza incontrare ulteriori ostacoli dal punto di vista amministrativo.

Ci siamo impegnati, ascoltando le esigenze evidenziate dalle osservazioni raccolte in questi quattro anni di iter, a mettere a disposizione del territorio per il tramite del Comune di Salussola un contributo ulteriore, rispetto a quanto già promesso, di 700.000 euro, da destinarsi ad iniziative e/o interventi in materia di salute pubblica, valorizzazione e promozione del territorio e delle sue tipicità, miglioramento della viabilità, supporto al sistema educativo e formativo ed alle associazioni locali, vero patrimonio del territorio, nell’ipotesi in cui si possa procedere con speditezza ad allestire ed avviare la gestione della discarica.

Sarà nostra cura procedere anche a livello provinciale con la formalizzazione tempestiva degli impegni presi su scala più vasta, quali lo stanziamento per la rotatoria all’intersezione tra la SP 143 e la SP 322 e lo smaltimento gratuito per i rifiuti di cemento amianto derivanti dalla bonifica di edifici pubblici ed ecclesiastici della provincia di Biella.