10milioni di euro per i centri estivi. Caucino: "Fondamentale dare ai ragazzi strumenti per superare il periodo buio"

Dopo il via libera dalla giunta regionale alle disposizioni per la gestione in sicurezza delle attività, è arrivato il riparto delle risorse che vedono, per il Piemonte, 9milioni e 693mila euro per circa un migliaio di strutture sparse su tutto il territorio regionale. Ecco le regole che hanno dovuto rispettare quelli che terminano in questi giorni e che devono rispettare quelli ancora in corso e il dettaglio relativo a ogni centro finanziato. L’esponente della giunta regionale: «Si tratta di strutture di fondamentale importanza che consentono ai nostri figli di riscoprire lo stare assieme anche fuori dalla scuola attraverso il gioco e la socialità, dopo mesi difficili e provanti».



Sono 9 milioni e 693mila euro le risorse messe a disposizione del Piemonte (allegato 1) assegnate per finanziare la riapertura delle centinaia di centri estivi (nell’allegato 2 il dettaglio, centro per centro) in Piemonte. La giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, con delega ai Bambini, Chiara Caucino, aveva approvato le disposizioni per la gestione in sicurezza delle attività dei suddetti centri, per bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni durante l’emergenza da Covid-19, ad integrazione di quelle stabilite nel 2018 e dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la famiglia dello scorso anno. La giunta aveva anche dato il via libera al coinvolgimento delle Fattorie Didattiche come risorsa per le attività estive e allo schema di accordo di gemellaggio in relazione all’impiego degli operatori volontari del Servizio Civile Universale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Le strutture, oltre che dai Comuni, potevano essere gestite da soggetti differenti quali oratori, cooperative sociali, fattorie didattiche e altri ancora.

Regole e sicurezza.

Ma quali sono le novità che sono state introdotte quest’anno? Per quanto riguarda le sedi e la localizzazione era stato deciso che avrebbe dovuto essere possibile identificare una «zona filtro» per gli operatori e per gli utenti (per il triage ed operazioni di vestizione/svestizione anche relativa all'utilizzo dei DPI). La struttura avrebbe poi dovuto essere dotata di idonea segnaletica e/o affissione di materiale informativo, possibilmente con pittogrammi affini all’utenza, rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione di Covid.

Ogni gestore della struttura, tenendo conto degli ambienti a disposizione, sia interni sia esterni, e del numero di operatori di cui dispone, doveva valutare il numero dei minori che è in grado di accogliere ogni giorno, considerando il rispetto del distanziamento fisico. Così come dovevano essere organizzati gruppi, con riferimento all’organizzazione di una pluralità di spazi diversi per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a non variare la composizione dei gruppi, nonché ad evitare durante le attività possibili contatti tra gruppi diversi di minori.

Sono state poi favorite il più possibile le attività all’aperto, tenendo conto di adeguate zone d’ombra, e l’organizzazione per turni dell’utilizzo degli spazi comuni in funzione della numerosità e delle dimensioni degli ambienti. Tutte le attività sono state organizzate garantendo il necessario distanziamento sociale (con distanza interpersonale di almeno un metro) e senza lo scambio di oggetti. Per potenziare la funzione educativa e sociale delle azioni che verranno sviluppate, è possibile prevedere momenti di intersezione con soggetti, enti ed istituzioni che possano apportare contenuti specifici capaci di contribuire all’arricchimento dell’offerta a fini educativi, da svolgersi anche sul territorio. E’ stata poi ribadita l’assoluta necessità di evitare assembramenti come le feste, comprese quelle periodiche con le famiglie.

Molto importanti le regole che hanno riguardato i pasti: mense separate, dove possibile, e organizzazione su più turni. Massima attenzione per posate, piatti e bicchieri, mai condivisi. Possibile la consumazione del pasto all’aperto, qualora gli spazi lo avessero permesso, garantendo la distanza di sicurezza e rispettando la divisione dei gruppi.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri di accesso, particolare riguardo è stato posto in favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità o di fragilità conclamata e alle famiglie in cui entrambi i genitori o tutti gli adulti di riferimento lavorano.

La collaborazione con il Servizio Civile Universale.

La Regione ha anche dato il via libera alla possibilità di impiegare gli operatori volontari del servizio civile universale nello svolgimento delle attività ricreative, affiancando e supportando gli operatori dei centri estivi, senza peraltro sostituirsi a questi ultimi nello realizzazione di compiti che richiedono una specifica qualificazione professionale. Va precisato che in nessun caso gli operatori volontari potevano sostituire personale dipendente o a contratto degli enti titolari del servizio. La possibilità di impiego dei volontari del Servizio Civile viene riconosciuta sia presso centri estivi già accreditati, quali sedi di servizio civile, sia presso strutture pubbliche che segnalano esigenze specifiche, sia presso organizzazioni private senza scopo di lucro non accreditate. In tali casi, si configura un «gemellaggio» tra l’ente di Servizio Civile, cui afferiscono gli operatori volontari, e l’ente ospitante.

Le Fattorie Didattiche.

Estate, sole e anche tanta natura. Grazie a strutture adatte e ad operatori specificatamente formati, i ragazzi hanno potuto trascorrere la loro esperienza nei centri estivi nelle Fattorie Didattiche, dove hanno avuto (e nei casi in cui il centro prosegua l’attività avranno ovviamente ancora) la possibilità di mettersi in rapporto con l'agricoltura nelle sue molteplici sfaccettature: attività economica, tecnologica, culturale, di allevamento e di produzione di beni e servizi, in equilibrio con i cicli della natura e dell'ambiente secondo un modello di sostenibilità. Si tratta di strutture che hanno l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle attività agricole e ciò che ne consegue, incrementandone l’esperienza, sia da un punto di vista pratico e relazionale, sia da un punto di vista contenutistico e scolastico. Queste aziende agricole sono capaci di offrire una molteplicità di percorsi educativi indirizzati ad un target sempre più diversificato, offrendo ospitalità e proponendo attività formative a bambini, ragazzi, adulti e anziani nonché alle persone appartenenti alle classi sociali più fragili. In questo caso, la loro attività si concentra sia nel periodo scolastico che durante l’estate.

L’assessore Caucino: «Risultato importante, premiati gli sforzi del Piemonte».

«I quasi 10 milioni di euro stanziati per la riapertura dei centri estivi in Piemonte rappresentano un risultato molto importante - spiega l’assessore regionale al Welfare, con delega ai Bambini, Chiara Caucino - così come è stato fondamentale l’accordo per la gestione e la sicurezza, ottenuto attraverso il dialogo con tutti i soggetti coinvolti, che non ha visto nessuno escluso: dai Comuni al Tavolo degli oratori. Credo fortemente nel ruolo dei Centri Estivi, che se lo scorso anno hanno rappresentato il primo vero ritorno alla normalità per i nostri bambini dopo il lock down, oggi hanno consentito loro di recuperare integralmente la loro socialità attraverso il gioco, il piacere di stare insieme e di condividere esperienze».

Andorno Micca Biella 5.608,09 €

Benna Biella 2.601,53 €

Biella Biella 91.318,48 €

Bioglio Biella 1.698,01 €

Borriana Biella 2.056,30 €

Brusnengo Biella 3.956,82 €

Camandona Biella 514,08 €

Camburzano Biella 2.149,77 €

Campiglia Cervo Biella 841,21 €

Candelo Biella 15.017,23 €

Casapinta Biella 872,37 €

Castelletto Cervo Biella 1.978,41 €

Cavaglià Biella 7.337,26 €

Cerrione Biella 6.807,60 €

Coggiola Biella 2.617,11 €

Cossato Biella 29.364,61 €

Crevacuore Biella 3.037,72 €

Curino Biella 1.059,31 €

Donato Biella 1.230,67 €

Dorzano Biella 1.355,29 €

Gaglianico Biella 7.773,44 €

Gifflenga Biella 280,40 €

Graglia Biella 2.928,67 €

Lessona Biella 5.530,20 €

Magnano Biella 529,65 €

Massazza Biella 1.215,09 €

Masserano Biella 4.237,23 €

Mezzana Mortigliengo Biella 701,01 €

Miagliano Biella 1.417,60 €

Mongrando Biella 7.711,13 €

Mottalciata Biella 3.053,30 €

Muzzano Biella 1.106,04 €

Netro Biella 1.698,01 €

Occhieppo Inferiore Biella 7.929,22 €

Occhieppo Superiore Biella 5.374,42 €

Pettinengo Biella 2.570,38 €

Piatto Biella 996,99 €

Pollone Biella 4.206,07 €

Ponderano Biella 7.975,96 €

Portula Biella 2.118,61 €

Pralungo Biella 4.003,56 €

Pray Biella 4.003,56 €

Quaregna Cerreto Biella 4.907,08 €

Ronco Biellese Biella 3.240,23 €

Roppolo Biella 1.666,85 €

Rosazza Biella 124,62 €

Sagliano Micca Biella 928,67 €

Sala Biellese Biella 1.417,60 €

Salussola Biella 4.299,54 €

Sandigliano Biella 5.312,11 €

Sordevolo Biella 3.411,59 €

Sostegno Biella 1.495,49 €

Strona Biella 1.853,79 €

Tavigliano Biella 1.962,83 €

Tollegno Biella 5.483,47 €

Valdengo Biella 5.125,18 €

Valdilana Biella 20.921,31 €

Veglio Biella 856,79 €

Verrone Biella 3.162,34 €

Vigliano Biellese Biella 15.204,17 €

Viverone Biella 2.913,09 €

Zimone Biella 794,48 €

Zubiena Biella 2.336,71 €

Zumaglia Biella 2.103,04 €