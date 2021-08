Magnano, l'associazione Agrimagnano e i volontari al lavoro per la riqualificazione della biblioteca

A Magnano continuano i lavori di riqualificazione della biblioteca comunale grazie all’impegno dell’associazione Agrimagnano e l’aiuto dei volontari. L’edificio, costruito e rimasto inutilizzato, sarà sottoposto ad un completo restyling e ampliato in modo da poter essere sfruttato per diverse iniziative.

“Vogliamo utilizzare gli spazi in modo diverso – racconta il presidente di Agrimagnano Mauro Mazzia – grazie all’aggiunta di una sala, sarà possibile svolgere convegni e altre attività”. Anche il Comune non è rimasto a guardare e ha partecipato attivamente al progetto donando mobili, scrivanie, scaffali e altri arredi sono in arrivo mentre si continuano a scegliere e catalogare i libri.

L’auspicio è di poter aprire al pubblico entro fine anno e continuare a crescere: “Ci piacerebbe entrare a far parte del catalogo OPAC – confessa Mazzia – e sto anche pensando a dare alla biblioteca in indirizzo particolare, per esempio potremmo concentrarci sul mondo rurale”.