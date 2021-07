Il tennista olimpico Lorenzo Sonego ospite lunedì sera di Campioni sotto le Stelle

Oltre alla storica bandiera dell’Inter Javier Zanetti, che sarà in città giovedì 19 agosto, il calendario di “Campioni sotto le stelle” si appresta a ospitare un azzurro appena reduce dall’esperienza alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Città di Biella è pronta a ospitare il tennista torinese Lorenzo Sonego (oggi al numero 26 del ranking Atp): il piemontese parteciperà a un talk-show aperto a tutta la cittadinanza in programma lunedì (2 agosto) nello splendido contesto della piazza del Battistero dove sarà allestita una location ad hoc per “Campioni sotto le stelle”.

L’appuntamento, con ingresso libero, è in programma a partire dalle 20,30. Lorenzo Sonego dialogherà con il giornalista Alessandro Alciato, che tornerà nella sua Biella dopo aver seguito gli Europei di calcio per Sky fino alla finale degli azzurri. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e tanti saranno i temi e le curiosità. Sonego è appena rientrato in Italia dopo aver disputato il secondo turno del tabellone di singolare di Tokyo 2020. Ma il suo, con Biella, è un legame che parte da lontano: prima di scalare le classifiche Atp è stato protagonista al Challenger Atp di Biella, organizzato da Cosimo Napolitano, dal 2014 al 2017.

Oltre all’avventura alle Olimpiadi, Sonego è reduce da una stagione in continuo crescendo, ha raggiunto la semifinale agli Internazionali d’Italia di Roma sconfitto solamente da sua maestà Novak Djokovic, ha superato tre turni di Wimbledon per essere eliminato solo da Roger Federer e vinto l’Atp 250 di Cagliari. Sonego rappresenta insieme a Matteo Berrettini, a Jannik Sinner e a Fabio Fognini un momento d’oro e di grande orgoglio per tutto il movimento del tennis italiano.

Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Giacomo Moscarola: “Campioni sotto le stelle, format ideato per avvicinare allo sport e accrescere l’interesse attorno alle nostre associazioni, regala una nuova bella sorpresa e anticipo che non sarà l’unica. Ringrazio di cuore Lorenzo Sonego che ha accettato il nostro invito, a poche ore dal rientro in Italia dopo l’avventura olimpica di Tokyo. E’ uno tra i campioni piemontesi più attesi e sarà al fianco del nostro Alessandro Alciato per una serata indimenticabile: invito tutti gli appassionati di tennis, tutti i giocatori e tecnici del nostro territorio, in piazza del Battistero per lunedì sera. Un grazie anche a Cosimo Napolitano che ci ha affiancato per realizzare l’appuntamento”.