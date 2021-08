Incoronazione della Madonna d'Oropa, nel week end Čajkovskij ed i Savoia

Continua la rassegna di appuntamenti, conferenze, concerti e visite guidate nell’estate dell’Incoronazione. I concerti e le conferenze sono gratuite, si può partecipare in presenza secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

Gli appuntamenti concertistici saranno trasmessi anche in streaming sui canali del Santuario.

Appuntamenti della settimana:

VENERDI 30 LUGLIO Basilica Antica, ore 19,15 Concerto dei Giovani Talenti. “Alla memoria di un grande artista”.

E’ un rimando di memorie il settimo concerto della Rassegna Giovani Talenti al Santuario di Oropa.

Correva l’anno 1881 e Čajkovskij era a Nizza quando seppe della morte per tubercolosi dell’amico e mentore Nikolaj Rubinstein. Fu così che il compositore russo maturò l’idea di dedicare un brano alla sua memoria e ne nacque il Trio in la minore per pianoforte, violino e violoncello che vide la luce a Roma nel 1882.

I giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino ripropongono questa composizione poco nota nel concerto che si svolge nella Basilica Antica venerdì 30 luglio dalle 19.15. E’ il settimo degli appuntamenti della Rassegna musicale che è dedicata ai laureati e laureandi dei Conservatori piemontesi e valdostani.

Programma: Alla memoria di un grande artista

Edoardo Lanzi, violino

Eugenio Catale, violoncello

Davide Cardinale, pianoforte

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840 – 1893) Trio in la minore op. 50 (I Pezzo Elegiaco Moderato Assai, Allegro Giusto – II Tema con variazioni – Tema (Andante con moto) – Var. I (L’istesso tempo) – Var. II (Più mosso) – Var. III (Allegro moderato) – Var. IV (L’istesso tempo) – Var. V (L’istesso tempo) – Var. VI (Tempo di Valse) – Var. VII (Allegro moderato) – Var. VIII (Fuga: Allegro moderato) – Var. IX (Andante flebile, ma non tanto) – Var. X (Tempo di mazurka) – Var. XI (Moderato) – Variazione finale e coda (Allegro risoluto e con fuoco – Andante con moto – Lugubre)).

SABATO 31 LUGLIO Basilica Antica, ore 19,15 Concerto dei Giovani Talenti. “Lieder tedeschi e Chansons francesi” Voci, clarinetto e pianoforte per l’ottavo dei concerti che è dedicato ai giovani talenti della musica classica.

E’ dedicato al magico e appassionato mondo vocale il concerto che si svolgerà nella Basilica Antica dalle 19.15 di sabato 31 luglio 2021. Un gruppo di giovani musicisti dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta presentano alcune tra le pagine più famose della liederistica tedesca e della chanson francese. ù

Programma: Lieder tedeschi e Chansons francesi

Christel Marcoz, soprano

Mary Ollearo, soprano

Luna von Hardenberg, soprano

Emanuele Fontan, clarinetto

Enrica Pompignan, pianoforte

Franz Schubert (1797 – 1828) Nacht und Träume op. 43 n. 2 D 827 Du bist die Ruh op. 58 n. 3 D 776 Der Hirt auf dem Felsen op. 129 D 965 Gretchen am Spinnrade op. 2 D 118 Vincenzo Bellini (1801 – 1835) L’Abbandono, da “15 composizioni da camera” Gabriel Fauré (1845 – 1924) Chanson d’amour op. 27 n. 1 Les berceaux op. 23 n. 1 Après un rêve op. 7 Claude Debussy (1862 – 1918) L’âme evaporée et souffrante, da “Deux Romance” L 79 Nuit d’étoiles L 4 Francis Poulenc (1899 – 1963) Les chemins de l’amour, da “Léocadia” FP 106 Richard Strauss (1864 – 1949) Morgen! op. 27 n. 4 Das Rosenband op. 36 n. 1

DOMENICA 1 AGOSTO Ore 11 e ore 15, ritrovo ai cancelli del Santuario Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli appartamenti reali dei Savoia.

Il percorso si sviluppa dal primo piazzale al chiostro sacro passando attraverso la Porta Regia, progettata dal famoso architetto Juvarra.

La visita prosegue quindi nella Basilica Antica, nelle gallerie degli ex voto, negli Appartamenti Reali dei Savoia e nel Museo dei Tesori. Qui sono esposti i paramenti liturgici, i documenti storici, i dipinti, le opere d’arte, gli ori e i gioielli che hanno adornato la statua della Madonna di Oropa in occasione delle Incoronazioni centenarie che si sono susseguite a cominciare dal 1620. Quota di partecipazione: 5 Euro