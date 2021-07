Due appuntamenti in piazza per l’estate di Sala biellese

Sabato 31 luglio alle 20 riprendono le serate in piazza di Sala Biellese. La Pro Loco di Sala Biellese e l’Arci Amici di Bornasco hanno organizzato una serata in amicizia con Pizzata e Grigliata nella piazzetta di via Ottavio Rivetti. Sarà possibile usufruire anche del servizio d’asporto.

Per prenotazioni Massimiliano 339 5822 423, Luca 339 1241 618

Per il primo weekend di agosto, gli appuntamenti si spostano a Bornasco, nel padiglione all’aperto dell’area feste. Sabato 7 agosto alle 20 la tradizionale cena “Panissa e Coregone”, mentre l’8 agosto, alle 12,30, il pranzo “Madonna della Neve”. Giornate organizzate dall’Arci Amici di Bornasco.

Per prenotazioni Massimiliano 339 5822 423, Paolo 348 8459 750, Ivana 333 8575 393

Il Sindaco Roberto Blotto ha così commentato: “Dopo due anni di fermo forzato dalla pandemia, si torna a trascorrere delle serate in compagnia, seppur rispettando tutte le limitazioni previste dalle normative Covid”.