Un’app per la cura del giardino: I sistemi di irrigazione che si “connettono” al meteo

Per prevenire la secchezza del manto erboso durante la stagione estiva e per mantenere l’area verde sempre rigogliosa, i sistemi di irrigazione automatici sono sicuramente il mezzo più efficace e meno impegnativo che si possa utilizzare. Se si pensa che questi impianti siano di difficile gestione, soprattutto per quanto riguarda la programmazione, in realtà la tecnologia sta facendo passi da gigante per venire incontro anche a chi non è pratico di questi strumenti.

Da diversi anni, Vivai Scarlatta è partner dell’azienda francese Solem, uno dei più grandi produttori di programmatori che sta rivoluzionando il mondo dell’irrigazione da giardino. La novità della linea di ultima generazione risiede nel sistema di programmazione della centralina: i vecchi tasti di controllo sono stati infatti sostituiti da un sistema di impostazioni che viene comandato direttamente dallo smartphone, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva. Utilizzando il bluetooth e/o il wi-fi non solo si possono stabilire i tempi di annaffiamento senza agire in prima persona sul circuito, ma è possibile impostare e avviare l’irrigazione in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, senza nessuna complicazione.

Ma non solo; un’altra importante novità riguarda il collegamento tra la centralina e la stazione meteo. Basandosi sulle previsioni del tempo, la stazione meteo “allerta” l’impianto di irrigazione che, in automatico, si regola e riduce il consumo di acqua, permettendo così di risparmiare.

“La comodità di questi sistemi sta nel poter gestire un circuito molto vasto, magari posizionato in spazi angusti, con installati parecchi sensori, semplicemente con il proprio cellulare e a costi contenuti” aggiunge Davide Scarlatta, titolare di Vivai Scarlatta. Vivai Scarlatta è da anni specializzato nella fornitura di prodotti innovativi e di nuova generazione; oltre ai nuovi metodi di irrigazione e un’ampia selezione di strumenti per la cura da giardino (clicca qui) , all’interno del vivaio è presente una ricca varietà di piante e fiori ornamentali perfetti per tutte le aree verdi.

