Le migliori Criptovalute in circolazione nel 2021: Bitcoin, Ethereum e altro

C’è poco da fare: più passa il tempo, e più il mercato delle Criptovalute diventa forte e variegato negli anni. Oramai, bisognerebbe aver vissuto sotto una roccia per anni per non averne mai sentito parlare nemmeno una volta. Difatti, come già affermato prima, questo tipo di moneta digitale (indipendente dai tradizionali sistemi governativi e bancari) sta prendendo sempre più piede tra gli investitori di tutto il mondo, tanto da essere arrivati alla cifra esorbitante di ben più di 10.000 criptovalute in circolazione online.

Ma in questo articolo non verranno, ovviamente, trattati tutti quanti i tipi di criptovalute che girano ad oggi, in quanto sarebbe impossibile. Vi proponiamo invece, una lista ufficiale delle 10 monete virtuali che in questo 2021 stanno tirando in modo più evidente questo incredibile mercato in crescita esponenziale, in modo da comprendere a fondo quelle che sono le migliori scelte per investire in criptovalute.

Bitcoin (BTC)

In cima alla lista, non possiamo non trovare la moneta virtuale più famosa e conosciuta di tutte: il Bitcoin. Anche gli ignoranti in materia ne hanno sentito parlare anche solo una volta nella loro vita. Se quella delle criptovalute fosse una gara di ciclismo, il Bitcoin sarebbe in testa alla corsa, mentre il resto delle “cryptocurrencies” sarebbe all’inseguimento.

La principale caratteristica, che lo rende un bene di valore, è la sua rarità dovuta alla limitazione sulla circolazione della stessa moneta. Infatti, non appena si raggiungeranno i 21 milioni di Bitcoin, non sarà più possibile produrne altri. Al momento, sono in circolazione circa poco più di 18 milioni di Bitcoin.

Nonostante alcuni recenti cali di investimenti della moneta, affermazioni come quelle di Elon Musk per quanto riguarda la criptovaluta, e per quanto concerne il suo utilizzo anche in aziende come SpaceX e Tesla, stanno permettendo al mercato dei Bitcoin di riprendersi.

Ethereum (ETH)

Ad inseguire la testa della corsa, subito dietro, troviamo Ethereum, l’alternativa a Bitcoin più famosa fino ad oggi. L’obiettivo principale di Ethereum è quello di creare una suite decentralizzata di prodotti in ambito finanziario a cui praticamente chiunque nel mondo può avere accesso liberamente, indipendentemente da nazionalità, etnia o fede religiosa.

Difatti, in realtà, Ethereum più che ad essere una moneta, punta ad essere una vera e propria piattaforma bancaria digitale estremamente variegata, mentre la moneta vera e propria che gira su essa si chiama Ether (ETH).

Al 2021, la moneta continua a prendere piede ed importanza.

Tether (USDT)

Al terzo posto sul podio troviamo Tether, conosciuta come una delle prime stablecoin sul mercato.







Il termine stablecoin è abbastanza autoesplicativo: la moneta (in questo caso Tether) è ancorata ad una valuta reale (dollaro statunitense), così che le forti ed improvvise oscillazioni delle quotazioni delle criptovalute siano in questi casi contenute e controllate.

L’obiettivo di questa moneta è quindi quello di rendere più facile ed accessibile l’utilizzo delle valute fiat in digitale.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin è una criptovaluta che opera come metodo di pagamento per le commissioni associate al trading su Binance Exchange. Coloro che utilizzano il token come mezzo di pagamento per lo scambio possono negoziare con uno sconto.

Inizialmente, Binance Coin era un token ERC-20 che operava sulla blockchain di Ethereum. La moneta ebbe poi modo di avere un lancio proprio su una sua rete principale.

Uno dei maggiori vantaggi competitivi di Binance è la sua spinta allo sviluppo. Secondo il sito web dell’azienda che lo ha prodotto, la loro missione principale è quella di diventare il fornitore di servizi infrastrutturali dell’intero ecosistema blockchain.

Cardano (ADA)

In questa classifica troviamo anche Cardano, una piattaforma blockchain proof-of-stake il quale obiettivo è consentire a “innovatori e visionari” di creare un cambiamento globale positivo.

Cardano è stata anche descritta e soprannominata dagli esperti come “l’Ethereum killer”, poiché le capacità potenziali della sua blockchain sembrerebbero essere superiori a quelle di Ethereum. Nonostante ciò, Cardano si trova ancora nelle sue fasi iniziali e, sebbene abbia in qualche modo superato Ethereum nel modello proof-of-stake, ha ancora davanti molta strada da percorrere in termini di applicazioni finanziarie decentralizzate.

XRP

XRP è il nome della criptovaluta scambiabile sulla piattaforma RippleNet, creata dalla società Ripple.

Il punto di forza di XRP è la velocità con la quale è possibile completare trasferimenti. Se dovessimo fare una comparazione tra transazioni XRP e Bitcoin, se quelle Bitcoin richiedono fino ad un’ora di tempo per completare una transazione, XRP ha il vantaggio incredibile di poterlo fare in circa 5 secondi.

USD Coin (USDC)

USD Coin è un’altra delle cosiddette stablecoin, ancorata al dollaro statunitense con un rapporto di 1:1.

Ciò significa che ogni singola unità di questa valuta in circolazione è supportata da un dollaro reale, che viene tenuto di riserva, in un mix di contanti e buoni del Tesoro statunitensi a breve termine. Possiamo quindi fare un sunto di quello che è il motto di USD Coin con la frase “denaro digitale per l’era digitale”, dato che questa stablecoin è stata progettata tenendo conto di un mondo nel quale le transazioni senza contanti fisici stanno diventando sempre più comuni.

Dogecoin (DOGE)

Quando parliamo di Dogecoin, stiamo parlando di quella che probabilmente nella classifica delle migliori criptovalute, rappresenta un po’ la mascotte.

Difatti, questa moneta virtuale si basa sul popolare meme dell’internet del “doge”, che ha come protagonista un cane (nello specifico uno Shiba Inu). La moneta stessa utilizza come proprio marchio la suddetta immagine virale.

Inizialmente, la moneta era stata creata come una criptovaluta spensierata e divertente, che avrebbe dovuto trovare un maggiore appeal in un pubblico un po’ più diversificato, poiché è appunto basata su un meme.

La moneta ha guadagnato grande popolarità quando il CEO di SpaceX e Tesla Elon Musk ha tweetato un messaggio affermando pubblicamente che Dogecoin è la sua moneta virtuale preferita.

Polkadot (DOT)

Polkadot può essere descritta come una criptovaluta multi-catena. Questa infatti mira a fornire un’ambiziosa interoperabilità tra diverse blockchain.

Questo principalmente allo scopo di migliorare la sicurezza e l’efficienza.

Al momento della scrittura, è in continua crescita, ed attualmente è in nona posizione nella classifica delle criptovalute più forti.

Binance USD (BUSD)

Arrivati alla decima posizione di questa classifica, troviamo un’altra stablecoin con rapporto 1:1 rispetto al dollaro USA.

Al momento attuale, l’interesse per questa criptovaluta sta aumentando vertiginosamente. Tuttavia, questa moneta si trova ora in un periodo sfortunato, essendo il mercato delle cosiddette stablecoin più che saturo e pieno di concorrenza.