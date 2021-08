Come funziona Etoro: opinioni, strumenti e particolarità della piattaforma

Gli investitori negli ultimi anni preferiscono utilizzare broker digitali per fare trading online e quindi negoziare diversi asset finanziari in maniera virtuale. Queste società sono dei ponti tra gli investitori e i circuiti borsistici, perché mettono a disposizione delle piattaforme on-line attraverso le quali sviluppare le proprie strategie ed implementarle in maniera concreta.

Il mondo del web offre la possibilità di scegliere tra moltissimi intermediari digitali, per questo è molto importante orientarsi verso quelli certificati ed autorizzati dagli enti competenti. Il broker oltre a consentire la negoziazione materiale degli strumenti finanziari, è responsabile della custodia dei capitali del trader. In tal senso la scelta della piattaforma di riferimento è fondamentale per poter lavorare in tranquillità e sicurezza. Uno dei più apprezzati e sicuramente è eToro, broker certificato e autorizzato che con i suoi 14 milioni di utenti si è inserito al primo posto per la particolarità delle sue funzioni.

L’importanza dei feedback.

Come detto, la scelta del giusto intermediario può rivelarsi fondamentale nella riuscita di un investimento. Oltre al controllo delle licenze e delle autorizzazioni che una piattaforma deve avere, è molto importante controllare le opinioni che si sviluppano intorno al broker di riferimento. Se l'utente è un principiante, queste gli consentono di scegliere la piattaforma di trading più idonea con la quale iniziare. Per valutare in maniera completa l'intermediario, capire i suoi punti di forza e gli strumenti che mette a disposizione in base ai mercati finanziari, i feedback rappresentano una fonte di informazioni preziosa.

Nel caso specifico, le recensione di eToro sono assolutamente positive e la maggior parte di esse lo descrivono come un broker che garantisce un servizio largamente superiore rispetto ai suoi competitors. È apprezzato da ogni tipologia di trader, dai professionisti, ma anche dai principianti che lo ritengono superiore rispetto agli altri sia per i servizi che offre che per l’interfaccia intuitiva della sua piattaforma.

Quali sono i punti di forza di eToro.

Leggendo le recensioni che sono state prodotte dagli utenti, è possibile capire facilmente quali siano i punti di forza di questo broker. Il primo fattore positivo è senza dubbio l’assenza di commissioni per operazione, premettendo, in questo modo, al trader di trarre profitto senza costi fissi. In caso contrario le spese di gestione sarebbero troppo alte e quindi non sarebbe più conveniente effettuare il trading online. Inoltre è possibile aprire un account depositando una cifra ridotta, in modo da consentire l'accesso anche ai piccoli investitori. Il denaro che viene inserito nel conto, è di proprietà del trader ed ovviamente può disporre di esso come vuole, ma eToro è responsabile della sua protezione, proprio come se fosse una banca.

Questo broker è unico per quanto riguarda una funzione, il copy trading che permette di copiare in maniera automatica tutte le operazioni dei migliori trader del mondo. Accedendo alla community di eToro è possibile dialogare con gli altri investitori come se fosse un qualunque social. Infatti ogni utente ha un proprio account dove può registrare i propri successi e quindi seguire coloro che ne hanno ottenuti di più. Una volta individuato il professionista con più profitti, basta cliccare sull'apposito tasto per poter emulare interamente tutte le sue strategie. Questa funzione è molto utile per i principianti, in quanto consente loro di prendere confidenza con gli strumenti finanziari e iniziare a guadagnare sfruttando l'esperienza degli altri trader.

Etoro mette a disposizione dei corsi di trading on-line molto apprezzati con l'intento di formare al meglio i propri utenti. L'offerta formativa si basa sulla spiegazione dei concetti base dei mercati finanziari, ma è fortemente orientata alla pratica, in modo da spiegare agli investitori come trarre profitto attraverso le giuste strategie di mercato.

Questo broker è uno dei migliori al livello mondiale perché è estremamente completo. Oltre ad essere interamente gratuito, consente ai propri utenti di formarsi per diventare trader. Inoltre permette di poter investire su quasi tutti gli asset disponibili dei mercati finanziari e di negoziare anche gli strumenti derivati come i contratti per differenza. Tutto questo rende eToro il broker digitale più competitivo ed apprezzato, anche grazie ad un servizio clienti composto da professionisti del trading che orientano e consigliano gli utenti verso le soluzioni più adatte alle loro esigenze.