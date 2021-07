Chiorino acquisisce l'azienda americana Safari Belting Systems

Chiorino SpA (Chiorino) leader italiano nella produzione di nastri di trasporto e di processo e di cinghie piane di trasmissione è lieta di annunciare l'acquisizione di Safari Belting Systems, Inc. (Safari), azienda americana specializzata nella produzione e distribuzione di nastri modulari in plastica. Safari Belting è fornitore di riferimento delle più grandi aziende di trasformazione alimentare degli U.S.A.

Gregorio e Matteo Chiorino, Presidente e CEO di Chiorino dichiarano: “Per Chiorino la logica sottostante a questa acquisizione è quella di offrire un mix completo di prodotti di qualità e di rafforzare e supportare con continuità la strategia di crescita del Gruppo, facendo leva suprodotti innovativi unici e sull'eccellente capacità di servizio di entrambe le aziende. Siamo confidenti che i nostri clienti potranno ancor più beneficiare di esperienze e soluzioni ad alto valore aggiunto nel campo dei nastri di trasporto e di processo. Con Safari Belting System andiamo a costituire e rafforzare la piattaforma manifatturiera di Chiorino negli U.S.A."

Fondata nel 1906 come conceria, Chiorino, azienda privata controllata dalla omonima famiglia e partecipata da Tamburi Investment Partners SpA, si è costantemente sviluppata per oltre un secolo diventando fornitore di riferimento nella produzione di nastri di trasporto e di processo per applicazioni industriali diversificate quali alimentare, packaging, aeroporti, tessile, movimentazione materiali e legno. Chiorino ha sede a Biella, Italia ed è oggi una multinazionale che opera in un mercato globale attraverso 21 filiali e una rete di distribuzione capillare in circa 60 paesi. Chris Smith, presidente di Safari, dichiara: “Sono orgoglioso della nostra storia di successo nell'industria dei nastri modulari in plastica. Con l'integrazione di Safari nel Gruppo Chiorino e le risorse che si renderanno disponibili, continueremo a sviluppare e far crescere la quota di mercato come fornitore globale di soluzioni eccellenti nel settore dei nastri trasportatori”.

Safari, con sede a Olathe, Kansas, è stata fondata da Chris Smith nel 2005 ed è un produttore di nastri modulari in plastica completamente integrato con oltre 400 tipi di nastri per un'ampia gamma di settori e applicazioni. Attraverso l'innovazione e lo sviluppo di prodotti unici, Safari è cresciuto fino a diventare fornitore di riferimento di nastri modulari in plastica per le più grandi aziende americane di trasformazione alimentare, principalmente nel settore delle proteine. Safari è titolare di numerosi brevetti d'invenzione e di formulazione. Chris Smith è stato nominato Presidente di Safari e riporterà direttamente a Matteo Chiorino, CEO del Gruppo Chiorino di Biella. Il Gruppo Chiorino e Safari Belting iniziano insieme un nuovo capitolo della loro storia con volontà e determinazione per fornire ai propri clienti le migliori soluzioni frutto della sinergia tra le due aziende.