Insieme a Pollone, ultimo concerto dell’estate e primi bilanci della rassegna

Stasera, alle 21, si conclude questa prima esperienza di Insieme a Pollone, presentando l’ultimo concerto in programma con il duo Mario e Simone. Abbracciando chitarra e fisarmonica i due artisti proporranno un repertorio tradizionale di musiche popolari italiane, promettendo un concerto spensierato e anche molto allegro.

Per l’associazione è tempo di bilanci e per questa prima esperienza il risultato è assolutamente positivo, considerando anche il periodo Covid che lascia le associazioni organizzare eventi, ma con un carico di responsabilità notevole. “La nostra Pro Loco ha ripreso alcune attività appena le autorità competenti hanno dato il via libera, con tutti i timori e le attenzioni del caso – spiegano - Possiamo inoltre confermare che il pubblico ha risposto con molto senso civico osservando con attenzione alcune regole basilari, che andrebbero comunque osservate anche in periodi di Covid free”.

Il vicepresidente Adriano Giaretta ha dichiarato: “In settembre avremo modo di proporre una serie di eventi per festeggiare i 50 anni di costituzione della nostra associazione. Essere la continuità di chi ci ha preceduto ci rende orgogliosi e mai stanchi di proporre iniziative per valorizzare il magnifico comprensorio che il paese offre, bellezza naturale incastonato nella Valle dell’Elvo”.